Trump redobla presión contra México con amenaza de aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redobló el viernes 31 de mayo del 2019 su presión contra México: luego de anunciar aranceles con miras a detener el flujo de indocumentados, llamó a su vecino del sur a “ recuperar ” el control del país de manos del narcotráfico.

“México debe recuperar su país de los señores de la droga y los cárteles. ¡Los aranceles tienen que ver con detener las drogas así como los (inmigrantes) ilegales!”, tuiteó Trump.



Horas antes, el mandatario había anunciado medidas tarifarias contra México, dispuesto a parar el creciente número de indocumentados que llegan a la frontera sur estadoundiense y luego de informar de un grupo récord de más de mil centroamericanos detenidos en Texas esta semana.



Los aranceles comenzarían a un 5% el 10 de junio y luego subirían cinco puntos porcentuales por mes hasta 25% a partir del 1 de octubre, manteniéndose en ese nivel “ hasta que se resuelva el problema de la inmigración ilegal ”, dijo el jueves 30 de mayo del 2019 Trump.



El solo amague hizo desplomar este viernes los mercados de todo el mundo: las bolsas de Wall Street, Tokio y Europa se vieron afectadas y el peso mexicano perdió un 2,8% frente al dólar.



No contento, el mandatario volvió a arremeter contra México, señalando que el 90% de las drogas que ingresan a territorio estadounidense lo hacen por la frontera mexicana.



“México se ha aprovechado de Estados Unidos durante décadas”, dijo Trump en Twitter. “¡Es hora de que finalmente hagan lo que se debe hacer! ”.



Trump anunció los nuevos aranceles justo cuando Estados Unidos y México iniciaron el proceso de ratificación en sus respectivos Congresos del T-MEC, el nuevo tratado de libre comercio de América del Norte, sellado en noviembre entre los dos países y Canadá luego de maratónicas negociaciones a instancias de Trump.



AMLO responde



Desde México, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se mostró confiado en la ratificación del T-MEC y advirtió que los aranceles suponen un escenario de perder-perder y aseguró que su gobierno está haciendo lo que le “ corresponde ” para detener la oleada de indocumentados.



“No nos hemos quedado con los brazos cruzados”, afirmó en su habitual rueda de prensa matinal, en la que dijo que su gobierno prepara “pruebas” que lo demuestran.



México detuvo de enero a abril 51 607 migrantes, principalmente de Centroamérica, 17% más que en el mismo periodo de 2018, según cifras oficiales.



El impacto de los aranceles sería devastador para México, que envía el 80% de sus exportaciones a Estados Unidos. Pero López Obrador le recordó a Trump que los aranceles también tendrían un alto costo para Estados Unidos, cuyo mayor socio comercial en lo que va del año es México, principalmente por la guerra comercial de Trump con China.



“Estas medidas no convienen a los mexicanos pero tampoco a los estadounidenses”, subrayó AMLO, sin mencionar represalias, aunque el principal diplomático mexicano para América del Norte, Jesús Seade, dijo el jueves que de concretarse los aranceles, México respondería “en forma enérgica”.



AMLO, quien ya divulgó el jueves una carta a Trump en tono conciliatorio, dijo que una delegación encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, viajará este viernes a Washington.



“El trato a México es injusto y no tiene sentido económico para nadie”, tuiteó Ebrard al comunicar su partida.



Ebrard exhortó la semana pasada a Estados Unidos a invertir en Centroamérica al presentar en Washington una multimillonaria iniciativa para la región que busca frenar la ola migratoria, sobre la cual la Casa Blanca aún no se pronunció.



El canciller mexicano no fue recibido entonces por el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, pero se reunió con el asesor presidencial y yerno de Trump, Jared Kushner.



Una empresa criminal



Trump se comprometió en su campaña electoral de 2016 a acabar con la inmigración ilegal, pero el número de migrantes detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México superó los 100 000 por mes en los últimos meses, incluido un nuevo récord de 58 474 personas que cruzaron en abril.



Las medidas arancelarias anunciadas responden a que México exporta “extranjeros ilegales” a Estados Unidos, con una “cadena de suministro” cuidadosamente montada por “una empresa criminal” desde “lo profundo de Guatemala, Honduras”, dijo el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro.



“Esto es lo que tenemos que resolver”, dijo a la cadena CNBC, señalando que Trump busca “ llamar la atención de México para que nos ayuden”.



Pero para Ana María Salazar, exfuncionaria del Pentágono y experta en relaciones bilaterales, Trump tiene motivaciones electorales.



“Se le está complicando la reelección” así que “ le sirve tener una confrontación con el presidente de México. Lo malo es que esa confrontación podría traducirse en que el T-MEC no se rafitique y se produzcan graves consecuencias para México, Estados Unidos y Canadá ”