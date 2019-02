Trump rechaza petición de senadores para identificar asesinos de Khashoggi

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó una petición, cuyo plazo finalizaba este viernes, 8 de febrero del 2019, presentada por senadores demócratas y republicanos, que urgía a la Casa Blanca a identificar a los asesinos del periodista Jamal Khashoggi y determinar las posibles sanciones, informó una fuente oficial.

El grupo de senadores, once republicanos y once demócratas, envió una carta a Trump el pasado octubre en la que solicitaban que se identificara a los responsables del asesinato de Khashoggi en un plazo de 120 días.



Dicho documento fue firmado por todos los miembros, excepto uno, del Comité de Relaciones Internacionales del Senado.



"Siendo consistentes con la postura de la Administración anterior y con la separación constitucional de poderes, el presidente mantiene su decisión de negarse a actuar bajo las solicitudes de los comités del Congreso cuando sea apropiado", argumentó en declaraciones a Efe un alto funcionario estadounidense.



La petición de los senadores apelaba a la conocida como "Ley Global Magnitsky", un texto legislativo aprobado por el Congreso para imponer sanciones, congelar activos financieros y prohibir los viajes a aquellos que violen los derechos humanos en cualquier país del mundo.



El nombre de la ley procede del informador para la inteligencia estadounidense, Sergei Magnitsky, que murió bajo detención rusa en 2008 y cuyo caso impulsó el proyecto legislativo.



Aunque el texto estipula que la decisión de imponer estas medidas corresponde al presidente, también otorga al Congreso la posibilidad de exigir al Ejecutivo que responda en un plazo máximo de 4 meses a su petición de determinar si existen violaciones de derechos humanos e identificar a sus responsables.



Así, la fecha límite ante la demanda de información sobre el asesinato del periodista saudí el pasado 2 de octubre en el consulado de su país en Estambul finalizó hoy sin recibir ninguna respuesta.



El alto funcionario defendió que "el Departamento de Estado actualiza regularmente al Congreso sobre el estado de las acciones relacionadas con el asesinato de Khashoggi".



"Estados Unidos fue el primer país en tomar medidas significativas, incluidas las restricciones de visado y las sanciones en virtud de la Ley Magnitsky Global, contra los responsables de este acto atroz", aseguró.



No obstante, el presidente del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, Eliot L. Engel, consideró que con esa declaración anónima "la Casa Blanca está actuando de nuevo con desdén ante la autoridad constitucional del Congreso".



"La negativa de la Administración a tratar este tema y mantener informado al Congreso subraya la necesidad de llegar a estudiar a fondo lo que motiva a la política exterior de Trump", sostuvo.