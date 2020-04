Trump se plantea exigir pruebas de coronavirus a viajeros que llegan a EE.UU. desde Latinoamérica

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente, Donald Trump, dijo este martes 28 de abril del 2020 que se plantea exigir que los viajeros con destino a Estados Unidos tengan que someterse a un test para descartar que tengan el coronavirus antes de embarcar en vuelos hacia su país, en particular aquellos procedentes de Latinoamérica.

"Estamos diseñando un sistema por el que haríamos pruebas (a los pasajeros), y estamos trabajando con las aerolíneas en eso", dijo Trump en declaraciones a la prensa al comienzo de una reunión en la Casa Blanca con el gobernador de Florida, Ron DeSantis.



"Probablemente vamos a hacerlo (...). Es una decisión muy importante, porque tenemos mucho negocio que llega desde Suramérica, desde Latinoamérica", en particular a Florida, agregó Trump.



Preguntado por si se refería a tests de diagnóstico del coronavirus o simplemente a chequeos de temperatura corporal, Trump replicó: "Ambos".



El Presidente se expresó así después de que un periodista preguntara a DeSantis si le preocupa que, a medida que aumentan los casos de coronavirus en países de Latinoamérica, pueda haber una nueva oleada de covid-19 en Florida debido al flujo de viajeros de la región que llegan a los aeropuertos del estado.



DeSantis respondió que eso le preocupa desde "hace tiempo" debido a la evolución de los contagios en "Brasil y otros lugares que tienen mucha interacción con Miami".



"Si hay vuelos internacionales, quizá debería ser responsabilidad de las aerolíneas asegurarse (de que los pasajeros no tienen la enfermedad) antes de que suban al avión y vengan a este país", afirmó el Gobernador.



Trump le preguntó entonces si estaba pensando en "cortar (la llegada de vuelos desde) Brasil", el país latinoamericano con más casos de coronavirus, más de 67 000.



DeSantis contestó que no, e insistió en que lo que proponía era que "la aerolínea someta (a los viajeros) a un test" antes de volar, pero Trump insistió en preguntarle si en algún momento estaría a favor de "vetar la entrada de (los turistas de) ciertos países" de Latinoamérica.



El Gobernador replicó que solo aconsejaría esa medida si esos viajeros estuvieran "difundiendo" la enfermedad en su estado, y Trump le pidió que siguiera pendiente del tema y le avisara si en algún momento consideraba que esa medida es pertinente.



El Gobierno de Trump ya ha vetado el acceso a Estados Unidos de los viajeros procedentes de China y la mayor parte de Europa con el objetivo de contener la expansión del coronavirus, algo que no ha impedido que los casos de covid-19 asciendan en el país a casi un millón de casos, un tercio del total global, y que los muertos se sitúen en más de 56 000.



DeSantis propuso en concreto que las aerolíneas sometan a los pasajeros a los tests rápidos desarrollados por el laboratorio estadounidense Abbott, que pueden dar un resultado positivo en unos 5 minutos y uno negativo en alrededor de 13.