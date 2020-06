¿Estuvo Donald Trump escondido en las protestas?

LEA TAMBIÉN

Las protestas continúan en la noche de este 31 de mayo del 2020. En muchas ciudades del país se manifiestan contra la brutalidad policial con tintes racistas. Las movilizaciones se repiten en al menos 47 ciudades del país, la guardia nacional fue desplegado en 15 estados y la ira llegó hasta cerca de la Casa Blanca.

Según un reporte del New York Times, en la noche del viernes el servicio secreto llevó al presidente Donald Trump y a varios funcionarios de la Administración al bunker debajo de la sede presidencial.



La Casa Blanca no lo confirmó. “La Casa Blanca no hace comentarios sobre protocolos de seguridad y decisiones”, dijo el vocero Judd Deere al requerimiento hecho por el diario The Washington Post. La información fue entregada por funcionarios de la Casa Blanca bajo condición de anonimato.



En Minneapolis, donde ocurrió el asesinato de George Floyd, el hombre negro que murió ahogado el 25 de mayo al estar casi nueve minutos con su cuello bajo la rodilla del policía blanco Derek Chauvin, un camión casi arrolla a la multitud que se manifestaba.



En una nueva jornada que pone en jaque al presidente Donald Trump, este se dedicó a atacar a los movilizados, a la izquierda radical, a los medios de comunicación y a los demócratas por instigar la violencia. Decidió colocar al grupo Antifa (Antifascistas) en la lista de organizaciones terroristas por “el terror interno”.



Todo lo que ha dicho ha sido por Twitter. Sin embargo, los asesores de campaña le han pedido que este domingo se dirija a la nación. Hasta en la cadena de noticias conservadora, Fox News, se discutió que sería pertinente hacerlo. Pero se ha mantenido en silencio.



Esta noche la violencia se agudiza en las protestas y la policía ejerce mayor fuerza que en días anteriores.