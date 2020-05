Trump prohíbe los vuelos desde Brasil por el coronavirus

LEA TAMBIÉN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió este domingo 24 de mayo de 2020 los viajes desde Brasil, convertido en uno de los epicentros de la pandemia de coronavirus, informó la Casa Blanca.

La prohibición afecta a los viajeros no estadounidenses que hayan estado en Brasil 14 días antes de solicitar la entrada en el país, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany.



La medida no afecta al comercio. “La acción de hoy ayudará a garantizar que los ciudadanos extranjeros que han estado en Brasil no se conviertan en una fuente de infecciones adicionales en nuestro país” , dijo en un comunicado.

Mientras este domingo 25 de mayo, el presidente Jair Bolsonaro salió a las calles para participar en un mitin con sus seguidores, sin portar mascarilla y rompiendo las medidas de distanciamiento social, a pesar de que los casos de coronavirus aumentan en Brasil.



El presidente llegó a la concentración afuera del palacio presidencial en Brasilia con una mascarilla blanca, pero muy pronto se la quitó para saludar a la multitud, estrechar manos y abrazar a sus seguidores. En un momento incluso cargó a un niño pequeño sobre sus hombros.



La concentración tuvo lugar en momentos en que Brasil se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia.