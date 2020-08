Trump prohíbe transacciones con el propietario chino de la red TikTok, a partir de 45 días

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto este jueves 6 de agosto de 2020 que prohíbe, a partir de los próximos 45 días, toda transacción con ByteDance, la casa matriz china de la red social TikTok.

Trump evoca una “urgencia nacional” en su medida contra la aplicación móvil de videos cortos que acusa, sin pruebas, de espiar a sus usuarios estadounidenses para Pekín, en un contexto de tensiones comerciales y políticas con China.



También, este jueves el Senado de Estados Unidos aprobó de forma unánime un proyecto presentado por el senador Josh Hawley que prohíbe a los empleados federales usar la aplicación para compartir videos TikTok en dispositivos de propiedad gubernamental.



La app está en el punto de mira de los legisladores y del gobierno de Donald Trump por preocupaciones de seguridad nacional debido a que su tecnología es propiedad de la firma china ByteDance.

La compañía se enfrenta en la actualidad al plazo límite del 15 de septiembre para vender sus operaciones en Estados Unidos a Microsoft Corp si no quiere sufrir una prohibición total de sus actividades en el país.



Según una ley china introducida en 2017, las compañías están obligadas a apoyar y cooperar en el trabajo de inteligencia nacional del país.



El mes pasado, la Cámara de Representantes votó en favor de prohibir que los empleados federales se descarguen la aplicación en dispositivos de propiedad gubernamental, en el marco de una propuesta presentada por el congresista Ken Buck.



Tras la aprobación en ambas cámaras, se espera que la prohibición se convierta pronto en ley en Estados Unidos.



TikTok había dicho con anterioridad que su creciente equipo en Estados Unidos no tiene otra prioridad que promover una experiencia segura en su app que proteja la privacidad de sus usuarios. No respondió de inmediato a una solicitud de comentario.