Donald Trump presentará un plan de paz para Israel y Palestina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes 27 de enero del 2020 que el martes presentará su plan de paz para Oriente Medio y confió en recibir el "apoyo" de los palestinos a pesar de la fuerte desconfianza de Ramala hacia el Gobierno estadounidense.

"Mañana a las 12:00 anunciaremos el plan, y es un plan muy grande, será una sugerencia para Israel y los palestinos", dijo Trump al recibir en el Despacho Oval al primer ministro israelí en funciones, Benjamin Netanyahu.



"Es lo más cerca que hemos estado nunca, y veremos lo que ocurre. Tenemos el apoyo del primer ministro, tenemos el apoyo de los otros partidos, y creemos que al final tendremos el apoyo de los palestinos, pero ya veremos", agregó.



Los palestinos "acabarán negociando" con EE.UU., pronosticó el mandatario, quien opinó que su plan es algo que "deberían querer porque es muy bueno para ellos", quizá "demasiado bueno para ellos".



Según medios locales palestinos, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, no respondió este lunes una llamada telefónica de Trump, que supuestamente intenta contactarlo desde la semana pasada para abordar el contenido del plan.



Trump tenía previsto compartir este lunes detalles del proyecto primero con Netanyahu y, en una reunión posterior, con su principal rival político, Benny Gantz.



El liderazgo palestino no tiene contactos con EE.UU. desde que Trump reconoció a Jerusalén como capital del Estado de Israel a finales de 2017, y ha insistido en que rechazarán cualquier iniciativa.



El primer ministro palestino, Mohamed Shtayeh, afirmó este lunes que el proyecto de Trump "no es un plan para la paz en Oriente Medio, sino para proteger a sus promotores" en Israel.



La Casa Blanca ha aplazado varias veces en los últimos dos años la presentación de su plan de paz, diseñado por el yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, y los vaivenes políticos en Israel han influido en los cálculos del mandatario estadounidense sobre si hacerlo público y cuándo.



La previsible revelación de parte del contenido del llamado Acuerdo del Siglo irrumpirá en la campaña electoral en Israel, que el 2 de marzo celebrará comicios, los terceros en menos de un año.

La iniciativa, según medios israelíes, podría dar vía libre a la anexión israelí de parte de Cisjordania ocupada.