Trump sugiere que podría volver a ser candidato en 2024: 'Nos vemos en cuatro años'

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dado a entender que podría volver a presentarse en las elecciones presidenciales de 2024 al asegurar durante una recepción en la Casa Blanca que si los recursos que ha presentado contra el resultado de los comicios de este año fracasan, los ciudadanos volverán a verle "en cuatro años".

En un video publicado el miércoles 2 de diciembre del 2020 en Facebook, por uno de los asistentes el acto, Trump dice a los presentes que ha ganado las elecciones y que los resultados han sido "manipulados" en su contra, horas después de que el propio fiscal general, William Barr, asegurara en una entrevista que el Departamento de Justicia no ha encontrado ninguna prueba de fraude generalizado.



"Ciertamente este ha sido un año inusual. Ganamos las elecciones, pero a ellos no les gusta", ha sostenido el mandatario. En referencia a los litigios que mantiene respecto al resultado, Trump ha dicho que "han sido cuatro años increíbles". "Estamos intentando conseguir otros cuatro, de lo contrario les veo en cuatro años", afirmó.



En su breve intervención, el presidente también aprovechó para felicitar la Navidad y el Año Nuevo a los presentes, asegurando que "va a ser un año magnífico". La Casa Blanca no ha hecho comentarios sobre estas declaraciones, grabadas por un miembro del Partido Republicano de Oklahoma.



Trump no ha reconocido aún su derrota frente al candidato demócrata, Joe Biden, en las elecciones del pasado 3 de noviembre, un formalismo que es tradicional en Estados Unidos, si bien su Administración sí que ya ha comenzado a trabajar con el equipo del presidente electo para preparar la transición.



Un asesor de campaña de Trump ha indicado a la CNN que se está discutiendo la organización de un acto en el que el magnate desvelaría sus planes futuros, previsiblemente su aspiración a ser candidato en 2024, en torno al 20 de enero, fecha en la que Biden debe asumir el cargo.