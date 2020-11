Trump participará en la cumbre del foro APEC, este viernes 20 de noviembre del 2020

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, participará este viernes 20 de noviembre del 2020 en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), confirmaron fuentes de la Casa Blanca.

La cumbre organizada por Malasia se celebra en formato remoto desde este jueves 19 de noviembre del 2020 y ya contó con la participación del presidente chino, Xi Jinping.



La de este viernes será la primera participación de Trump en una cumbre de la APEC desde 2017, ya que en 2018 fue el vicepresidente Mike Pence quien representó a Estados Unidos y el año pasado quedó suspendida por las protestas sociales en Chile, el anfitrión.



Llega, además, en un momento de creciente influencia de China en la región, ya que la semana pasada el gigante asiático lideró la firma del mayor tratado de libre comercio del mundo, la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), del que forman parte 15 países de la región Asia-Pacífico que representan un tercio de la economía mundial.



Durante su intervención este jueves 19 de noviembre del 2020 en la cumbre del foro APEC, Xi Jinping realizó una encendida defensa de la apertura económica y el multilateralismo frente al proteccionismo de otros países para garantizar la recuperación económica tras la pandemia de covid-19.

"El proteccionismo y el unilateralismo están creciendo. Pero China no se ha detenido en su apertura. De hecho, hemos dado más pasos en nuestras políticas para abrir aún más el país", dijo.



El de mañana es uno de los pocos actos de Trump desde su derrota en las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre ante el presidente electo, el demócrata Joe Biden.



Trump aún no ha reconocido la victoria de Biden y está centrado en su estrategia para desconocer los resultados y mantenerse en el poder por la vía judicial.



El todavía presidente ha reducido al mínimo su agenda y sus apariciones públicas.



El foro APEC, fundado en 1989, representa el 60% del PIB mundial, más de la mitad del comercio global, forma un mercado de unos 2 850 millones de consumidores -el 40% de la población mundial- y tiene como objetivo establecer una zona de libre comercio entre las 21 economías miembros.



Las economías que integran el APEC son: Australia, Brunéi Darusalam, Canadá, Chile, China, Hong Kong, China, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Taiwán, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam.



Este sábado 21 y domingo 22 de noviembre está programada también en formato virtual la cumbre del G20 que hospedará Arabia Saudí y en la que la Casa Blanca aún no ha informado sobre si Trump participará.