Trump optimista sobre negociaciones con China, que se extienden hasta el 24 de febrero de 2019

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró optimista el viernes 22 de febrero de 2019 en lograr un acuerdo para resolver la disputa comercial con Pekín y anunció una próxima reunión en Florida con su homólogo chino para resolver los puntos más delicados del diferendo.

A la espera de una cumbre entre Trump y Xi Jinping que tendría lugar en la residencia privada del presidente estadounidense en Mar-a-Lago, Florida, “probablemente en marzo”, los negociadores de ambos países, que han participado en discusiones en Washington desde el martes, decidieron prolongar las conversaciones hasta el domingo.



En el Despacho Oval, en presencia del viceprimer ministro chino Liu He, negociador principal de la delegación asiática, Trump consideró que había “muy buenas posibilidades de lograr un acuerdo” para poner fin a la guerra arancelaria que obligó a China a sentarse en la mesa de negociaciones.



“Por el lado chino, haremos todo lo que podamos” para alcanzar una resolución, agregó por su parte Liu He. Trump no dio detalles concretos sobre los puntos de acuerdo o diferencias entre las dos partes.



Progreso



El mandatario estadounidense simplemente dijo que se llegó a un acuerdo “sobre la moneda” sin dar más detalles, pero las autoridades de Estados Unidos se han quejado durante mucho tiempo del nivel del renminbi, que según dicen le da una ventaja a las exportaciones chinas.



El jefe negociador estadounidense, Robert Lighthizer, dijo que se ha logrado un “progreso significativo” en el espinoso tema de las transferencias forzadas de tecnología para las compañías estadounidenses que trabajan en China.



Además de esto, Estados Unidos acusa a China de otras prácticas comerciales “desleales” y pide reformas estructurales para ponerles fin. Trump también quiere una reducción drástica en el enorme déficit comercial de más de USD 330 000 millones.



Washington pide asimismo el respeto a los derechos de propiedad intelectual, el fin de la piratería informática y la eliminación de barreras no arancelarias como los subsidios públicos.



Mientras, sigue vigente la amenaza de Washington de aumentar, el 1 de marzo, del 10% al 25% los aranceles a importaciones chinas por un valor de 200.000 millones de dólares si no hay un acuerdo.



Pero Trump volvió a insinuar que aún podría darles tiempo extra a los negociadores.



Impacto económico



Según los expertos, si bien China puede comprometerse fácilmente a comprar más productos estadounidenses, es más difícil que lleve a cabo las otras reformas planteadas por Estados Unidos, que también exige un mecanismo real para controlar la aplicación de un eventual acuerdo.



Según un informe del Departamento de Agricultura estadounidense (USDA) publicado el viernes, los chinos compraron 4,05 millones de toneladas de soja del 4 de enero al 14 de febrero. “Han roto la promesa (sugerida a principios de enero) de comprar 5 millones de toneladas”, señaló Bill Nelson, analista de Doane Advisory Services.



Los mercados de valores y la comunidad empresarial no son los únicos que siguen las negociaciones muy de cerca.



La directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, cuya institución ha enfatizado repetidamente el efecto perjudicial de la guerra comercial entre las dos potencias económicas más grandes del mundo, también supervisa las discusiones de cerca.



“Cruzo los dedos de las manos todas las mañanas y los dedos de los pies todas las noches porque espero que esto termine de una manera que arregle la dinámica y no que la destruya, porque estoy convencida de que el sistema necesita ser reparado”, dijo Lagarde al programa de la radio pública estadounidense Marketplace.



“Entonces, si el resultado de las discusiones entre los equipos de negociación comercial de Estados Unidos y China nos lleva a un marco en el que los subsidios están bien definidos, la noción de empresa pública está bien definida, la propiedad intelectual está protegida, donde se fomenta el comercio basado en el respeto de reglas que son justas, libres y en beneficio de todos, entonces realmente será un progreso”, señaló.



La Reserva Federal estadounidense (Fed) advirtió el viernes que una “intensificación de las tensiones comerciales” y un Brexit sin acuerdo son riesgos para la perspectiva económica de Estados Unidos, pero también para la estabilidad financiera global.