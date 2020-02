LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, quiere "explorar" ideas para un posible acuerdo comercial con Ecuador que tenga como modelo el T-MEC que renegoció con México y Canadá, y planea conversar sobre el tema durante su encuentro de este miércoles 11 de febrero de 2020 con su homólogo ecuatoriano, Lenín Moreno.

Así lo indicó este martes un alto funcionario estadounidense, quien también adelantó que Trump está muy interesado en el importante papel "diplomático" que puede tener Ecuador dentro de la campaña de presión internacional al Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.



"No digo que vayamos a llegar a un acuerdo comercial por ahora, pero es algo que creo que definitivamente nos gustaría explorar a los dos países", afirmó el funcionario, que pidió el anonimato, durante una rueda de prensa telefónica.



"El referente de oro para el presidente Trump en cuanto a los acuerdos comerciales es obviamente nuestro nuevo acuerdo comercial con México y Canadá, el T-MEC, y cualquier acuerdo al que lleguemos en la región tendrá como punto de partida" ese pacto renegociado a partir del TLCAN de 1994, explicó la fuente.



Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador y Trump quiere hablar con Moreno de cómo se puede "avanzar hacia un esperado acuerdo comercial entre los dos países", agregó.



La fuente se pronunció así unas horas después de que Moreno asegurara que tenía previsto plantear a Trump un acuerdo comercial similar al que mantiene la nación andina con la Unión Europea (UE).



La de Moreno será la primera visita a la Casa Blanca de un presidente ecuatoriano en 17 años, y el funcionario confió en que ese "extraordinario" hito permita retomar la posibilidad de un pacto comercial y otras prioridades que se aparcaron al enfriarse las relaciones bilaterales, tras la llegada al poder de Rafael Correa.



"Lo que ha traído consigo Moreno es el modelo de una transición del socialismo del siglo XXI a una democracia que comparte nuestros valores", opinó la fuente, y agregó que ese fenómeno "es un ejemplo para Venezuela de cómo los países pueden hacer una transición pacífica" en ese sentido.



Venezuela será uno de los principales temas de conversación entre Moreno y Trump, quien desea que Ecuador se mantenga muy implicado en la estrategia internacional liderada por EE.UU. contra Maduro a pesar de que no está entre los signatarios del Tratado de Río ni forma parte oficialmente del Grupo de Lima.



"Ecuador puede ayudar mucho en el frente diplomático, porque obviamente se les respeta mucho en la región. El presidente Moreno es un líder de la izquierda, fue vicepresidente con Correa, así que habla con una voz no ideológica y por tanto tiene mucho peso", reflexionó el funcionario estadounidense.



Con la llegada de Moreno al poder en mayo de 2017, las deterioradas relaciones con Estados Unidos experimentaron un vuelco radical, que también se solidificó con el apego del Gobierno de Ecuador a organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), duramente criticados por Correa.



Moreno acudirá a la Casa Blanca acompañado por su esposa, Rocío González, y en Washington se reunirá también con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y con el presidente del BM, David Malpass.