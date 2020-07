Donald Trump advierte que crisis de covid-19 'va a empeorar' antes de que haya mejora

LEA TAMBIÉN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes 21 de julio del 2020 que la epidemia de covid-19 “va a empeorar” antes de que haya una mejora, en un mensaje en la primera rueda de prensa sobre el virus en la Casa Blanca desde mediados de abril.



“Probablemente y desafortunadamente va a empeorar antes de que haya una mejora”, dijo Trump antes de efectuar un llamado a los estadounidenses para que utilicen la mascarilla cuando no sea posible mantener un distanciamiento físico.



“Usen una mascarilla”, indicó el mandatario. “Les puede gustar o no, pero tienen un impacto”.



El mandatario aclaró que no tiene ningún problema con usar un tapaboca, después de que durante varios meses fuera ambivalente sobre su porte y recién el 11 de julio llevara uno puesto en un evento público.



Estados Unidos -el país del mundo con más muertos con unos 141 000- sufre un aumento de los contagios en estados del sur y el oeste.



“Como ustedes saben, en las últimas semanas hemos visto un preocupante aumento de los casos en algunas localidades de nuestro sur”, señaló Trump.



Por último, Trump prometió que pronto habrá una vacuna para este virus, que fue detectado por primera vez en China en diciembre de 2019.



“Las vacunas están en camino y van a llegar mucho antes de lo que cualquiera pensó que fuera posible”, afirmó el mandatario que busca la reelección en los comicios de noviembre.