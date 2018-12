Trump espera trabajar con Putin y Xi Jinping para acabar con la 'incontrolable carrera armamentista'

LEA TAMBIÉN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso el lunes 3 de diciembre de 2018 conversaciones futuras con los líderes de China y Rusia con el objetivo de detener lo que describió como una “importante e incontrolable carrera armamentista”.

Los comentarios de Trump se producen después de que en octubre el presidente estadounidense anunciara que iba a abandonar el Tratado de Misiles de Alcance Medio y Corto (INF por sus siglas en inglés).



Los críticos de este anuncio, que no ha sido completado, afirman que esto desataría una nueva carrera armamentista con Rusia. Entonces, Trump dijo que él iba a reconstruir sus inventarios armamentísticos, hasta que se “recupere el sentido común”.



Pero este lunes, el presidente estadounidense tomó un tono más conciliador. “Estoy seguro de que, en algún momento en el futuro, el presidente Xi (Jinping) y yo, junto con el presidente (Vladimir) Putin de Rusia, comenzaremos a hablar sobre un cese significativo de lo que se ha convertido en una importante e incontrolable carrera armamentista”, dijo.



“Estados Unidos gastó USD 716 000 millones este año, ¡Es loco!”, dijo en un tuit de mañana. El tratado INF de 1987 no incluía a China y estaba orientado a eliminar la proliferación a las puertas de Europa.



La fecha para una potencial retirada del tratado no ha sido fijada, lo que deja un espacio para que un acuerdo también incluya a China.