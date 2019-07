Sin Trump en el poder, Israel no intentaría expulsar a un director de HRW

LEA TAMBIÉN

El director de la oenegé de defensa de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) consideró que Israel no intentaría expulsar a su representante en ese país si el presidente estadounidense Donald Trump no estuviera en el poder.

Israel quiere expulsar a Omar Shakir, director de HRW para Israel y los Territorios Palestinos y ciudadano estadounidense, al que acusa de apoyar el boicot al Estado hebreo, pese a que el interesado lo niegue.



Ken Roth, director ejecutivo de HRW, radicado en Nueva York, declaró el jueves por la noche a la AFP que Donald Trump dio al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la protección necesaria para reprimir cualquier critica hacia Israel sobre los derechos humanos.



“¿Habría intentado expulsar a Omar Shakir sin Trump en la Casa Blanca el Gobierno de Netanyahu? Lo dudo. Creo que Trump dio luz verde a todo lo que Netanyahu quiera hacer”, declaró Roth a la AFP .



Ferviente aliado de Netanyahu, el presidente Trump rompió en diciembre de 2017 con décadas de consenso diplomático al reconocer, de forma unilateral, a Jerusalén como capital de Israel.



Roth se encontraba de visita en Israel para asistir a la audiencia de Shakir, que recurrió su expulsión. Pero su comparecencia fue aplazada a última hora y no tendrá lugar antes de septiembre.



El 9 de mayo de 2018, el Ministerio de Interior anunció que ponía fin al permiso de residencia de Omar Shakir a raíz de unas declaraciones que éste hizo antes de incorporarse a la oenegé, en las que elogiaba la campaña BDS (Boycott, Desinvestissement, Sanctions) contra Israel.



La BDS es una campaña mundial de boicot económico, cultural o científico de Israel para que termine la ocupación y la colonización de los Territorios Palestinos.



En 2017, el Parlamento aprobó una ley que prohíbe la entrada al territorio de cualquier persona no israelí o no residente permanente que haya llamado al boicot del Estado hebreo.



HRW no apoya al BDS y el intento de expulsión de Omar Shakir es un intento de impedir cualquier crítica contra Israel, afirmó Ken Roth.



“Era un blanco fácil a causa de sus orígenes [iraquíes] y de sus combates en su época universitaria”, dijo.