Trump temió que la investigación de Mueller acabara con su presidencia y quiso despedirlo

Donald Trump temió que la investigación sobre la trama rusa en las elecciones estadounidenses de 2016 acabara con su presidencia e intentó destituir al fiscal especial Robert Mueller a cargo de esas pesquisas, reveló el informe sobre el caso publicado este jueves 19 de abril de 2019

El informe de 400 páginas que tuvo en ascuas a Estados Unidos sustentó las afirmaciones de Trump de que nunca hubo connivencia entre su equipo de campaña y Rusia para influir en las elecciones de 2016 a su favor.



El fiscal general, Bill Barr, dijo en una rueda de prensa que “la investigación no estableció que miembros de la campaña conspiraran o estuvieran coordinados con el gobierno ruso en sus actividades de interferencia en las elecciones”. Y Trump mismo destacó más tarde en Twitter que la “votación no fue afectada” por los esfuerzos de Moscú.



Sin embargo, el reporte proyectó una imagen poco favorecedora de Trump revelando que cuando estalló el escándalo quiso destituir a Mueller, después de que la prensa publicara que estaba bajo investigación por obstrucción a la justicia.



Según el texto, el 17 de junio de 2017 Trump llamó su asesor Don McGahn y le dijo que “llamara al fiscal general subrogante y que le dijera que el procurador especial tenía conflictos de intereses y que debía ser destituido”. Sus propios abogados se opusieron.



Poco después de que se divulgara el informe, Trump cantó victoria y dijo: “Hoy tengo un buen día”.



“Game Over” ("Se acabó el juego"), tuiteó el presidente con una imagen en la que aparece de espaldas rodeado de niebla, imitando el estilo de la popular serie 'Game of Thrones'.



El informe llega al panorama político en un momento en que Estados Unidos ya está volcado hacia la campaña presidencial de 2020.



Trump se defendió de las críticas después de las revelaciones de que había querido despedir a Mueller afirmando que “podría haber destituido a todos, incluyendo a Mueller, si hubiera querido”.



“Yo elegí no hacerlo”, dijo Trump también en Twitter.