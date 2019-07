Con el 2020 en la mira, Trump intensifica sus ataques xenófobos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Con las elecciones de 2020 en la mira, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó este lunes 15 de julio del 2019 sus comentarios xenófobos contra cuatro legisladoras del ala más radical de la oposición demócrata, acusándolas de “odiar” al país e invitándolas a “irse” si no les gusta.

Luego de haber aconsejado el fin de semana a las cuatro congresistas pertenecientes a minorías “regresar” a sus países de origen, el presidente estadounidense intensificó sus ataques el lunes, acusándolas de “odiar” Estados Unidos. “Si no son felices aquí, pueden irse”, lanzó desde los jardines de la Casa Blanca.



Sus declaraciones provocaron indignación entre los demócratas y rechazo de algunos republicanos tras un inicial silencio incómodo en el partido gobernante.



Durante una conferencia de prensa conjunta, las cuatro mujeres -Alexandria Ocasio-Cortez (representante de Nueva York, de origen portorriqueño), Ilhan Omar (de Minnesota, estadounidense nacida en Somalia), Ayanna Pressley (de Massachusetts, afroestadounidense) y Rashida Tlaib (de Michigan, de ascendencia palestina) - replicaron airadamente al presidente.



“No se nos acallará”, dijo Preeley, llamando a los estadounidenses a “no morder el anzuelo” por estos ataques que, según dijo, apuntan a desviar la atención de los verdaderos problemas del país.



Preguntado si le preocupaba que muchas personas consideraran racistas sus comentarios, Trump respondió: “ No me preocupa porque mucha gente está de acuerdo conmigo”.



El domingo 14 de julio, en un tuit, el mandatario había llamado a las legisladoras demócratas a regresar a esos “países totalmente infestados por la criminalidad de los que provienen”. Tres de ellas nacieron en Estados Unidos.



En carrera por un segundo periodo, Trump parece más decidido que nunca a avivar las llamas de la tensión racial para reforzar su base electoral, mayoritariamente blanca, pero también para sembrar divisiones entre sus opositores políticos.



“Degradante”



La senadora Susan Collins, republicana de Maine, rompió el silencio inicial de sus copartidarios y llamó al presidente a retirar el tuit: “fue totalmente fuera de lugar”.



El senador negro Tim Scott, republicano, criticó al presidente por usar “ataques personales inaceptables y lenguaje racialmente ofensivo”, mientras el congresista Will Hurd, también afroestadounidense, dijo a CNN que los tuits de Trump fueron “racistas y xenófobos” y su comportamiento fue “impropio del líder del mundo libre”.



Mitt Romney, senador y excandidato presidencial del partido del presidente, calificó las declaraciones de Trump como “destructivas y degradantes”.



“Frío y cínico”

​

Los dichos de Trump apuntaron contra “El Escuadrón”, como suele identificarse a estas cuatro mujeres relativamente jóvenes que integran por primera vez la Cámara de Representantes y cuyos desacuerdos con la líder demócrata en el Congreso, la veterana legisladora Nancy Pelosi, son frecuentes.



“Con su arrebato deliberadamente racista, Donald Trump quiere subir el perfil de las personas afectadas para presionar a los demócratas a defenderlas y convertirlas en símbolos de todo el partido”, dijo David Axelrod, antiguo asesor de Barack Obama.



“Es un cálculo frío y cínico”, agregó en Twitter.



Unas horas más tarde, el propio presidente validó ese análisis al explicar en un tuit que los demócratas habían intentado tomar distancia de las cuatro legisladoras pero luego “ se vieron obligados a defenderlas.



“Eso significa que apoyan el socialismo, el odio a Israel y a Estados Unidos”, concluyó.



Para Joe Biden, vicepresidente de Obama durante ocho años y actual precandidato demócrata a la Casa Blanca, ningún jefe de Estado estadounidense “ha sido tan abiertamente racista como este hombre”. “¿Que vuelvan a su país? Es repugnante”.



Ocasio-Cortez, Tlaib y Pressley nacieron en Estados Unidos, mientras que Omar llegó cuando era niña desde una Somalia devastada por la guerra.



“Un lenguaje propio de supremacistas”



Pelosi, que quiere que los republicanos copatrocinen una resolución de la Cámara baja para condenar los “tuits xenófobos” del presidente, dejó de lado supuestos desacuerdos con las legisladoras y se lanzó en su defensa.



“Cuando Donald Trump dice a cuatro congresistas estadounidenses que regresen a sus países, reafirma que su plan para 'Hacer que Estados Unidos sea grande otra vez' siempre ha sido hacer que Estados Unidos vuelva a ser blanco”, afirmó.

Para Ocasio-Cortez, las afirmaciones del presidente provienen del “lenguaje distintivo de los supremacistas blancos”. “Trump se siente cómodo llevando al Partido Republicano al racismo absoluto, y eso debería preocupar a todos los estadounidenses”, tuiteó.



En su historial de comentarios considerados xenófobos, Trump llamó el año pasado “países de mierda” a El Salvador, a Haití y a naciones africanas. Y ha descrito muchas veces la llegada masiva de migrantes como una “invasión”.



La primera ministra británica, Theresa May, consideró “totalmente inaceptables ” las palabras de Trump, tras la tormenta diplomática de la semana pasada al filtrarse comentarios del embajador de Londres en Washington en los que calificaba a Trump de “inepto” y a su administración de “disfuncional”.