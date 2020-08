Trump defenderá opción de segundo mandato en este jueves 27 de agosto, último día de Convención Republicana

LEA TAMBIÉN

El presidente Donald Trump defenderá este jueves 27 de agosto del 2020 en la Casa Blanca sus aspiraciones para un segundo mandato, con una intervención en la Convención Nacional Republicana en la que buscará destacar sus logros y esbozar el camino para los próximos cuatro años.

El discurso que ofrecerá Trump en el Césped Sur de la Casa Blanca, un lugar polémico para un evento partidista, pondrá fin a una convención de cuatro días que le ha presentado como un líder que puede restaurar el orden tras meses de protestas contra la injusticia racial, así como revivir una economía golpeada por la pandemia del coronavirus.



Trump busca dar la vuelta a una campaña electoral que se ha visto opacada por la pandemia, que ha acabado con la vida de más de 179 000 personas en Estados Unidos y ha dejado a millones de ciudadanos sin trabajo.



A falta de poco más de dos meses para la elección del 3 de noviembre, el exvicepresidente demócrata Joe Biden lidera los sondeos en parte por el descontento público sobre el manejo de Trump de la crisis sanitaria.



No obstante, aunque la tasa de aprobación de Trump sigue alta entre los republicanos, está creciendo el disenso en el seno de su propio partido.



En tres cartas abiertas que serán publicadas el jueves y el viernes, Biden logró el apoyo de más de 160 personas que trabajaron con el expresidente George W. Bush o con los excandidatos republicanos John McCain y Mitt Romney, informaron The New York Times y Politico. Más temprano en la semana, 27 excongresistas republicanos respaldaron a Biden.



Trump se dirigirá a la nación con la Casa Blanca de fondo, algo que molesta a sus críticos, que aseguran que celebrar un acto político ahí es una potencial violación legal. La Ley Hatch, que limita el uso de propiedad federal con objetivos políticos, excluye al presidente y al vicepresidente, pero no a empleados federales como los trabajadores de la Casa Blanca.

Se esperan fuegos artificiales sobre los cercanos monumentos de Washington al final del discurso, en el que Trump aceptará la nominación presidencial de su partido. Hablará ante una gran concurrencia pese a las advertencias contra estas reuniones por la pandemia, que obligó a reducir las convenciones y convertir en virtuales la mayor parte de sus actos.