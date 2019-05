Trump exige a Cuba cesar su 'represión' de ciudadanos cubanos y venezolanos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió el lunes 20 de mayo del 2019 a Cuba cesar su presunta represión de cubanos y venezolanos, y advirtió que Washington no permanecerá indiferente a las acciones de La Habana, a la que acusa de alterar el orden democrático en la región.

“En este Día de la Independencia de Cuba, apoyamos al pueblo de Cuba en su búsqueda de libertad, democracia y prosperidad. El régimen cubano debe poner fin a la represión de cubanos y venezolanos. ¡Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados mientras Cuba continúa subvertiendo la democracia en las Américas! ”, escribió Trump en Twitter.



Este 20 de mayo se cumplen 117 años del fin de la ocupación de Estados Unidos en la isla, en 1902, tras la guerra independentista de España, que dio origen a la República de Cuba.



Este aniversario no se celebra en Cuba desde la revolución liderada por Fidel Castro en 1959, que instauró un gobierno comunista, pero es recordado como fecha patria por el exilio anticastrista asentado desde hace seis décadas en Miami.



Estados Unidos, que aplica desde 1962 un embargo económico contra Cuba con el fin de forzar un cambio de régimen, ha endurecido las medidas contra la isla desde la llegada al poder de Trump.



Lejos del acercamiento iniciado en 2014 por su antecesor Barack Obama, que consideraba que la estrategia estadounidense con relación a La Habana no había sido efectiva, Trump está empeñado en castigar a Cuba por su apoyo a Venezuela, su principal aliado en la región.



Washington, que impulsa la salida del mandatario venezolano Nicolás Maduro por considerarlo un “ dictador ”, acusa a La Habana de proveer a Caracas de militares, agentes de inteligencia y médicos que contribuyen a sustentar el poder de Maduro.



Aparte de dar marcha atrás en los pasos emprendidos por Obama para descongelar los lazos con La Habana, el gobierno de Trump ha sancionado recientemente a compañías navieras y a sus buques por transportar crudo venezolano a Cuba, vital para la isla.



Además, el 17 de abril Washington activó la plena aplicación de la ley Helms-Burton de 1996, que permite emprender acciones judiciales contra empresas extranjeras que explotan bienes expropiados en Cuba tras el triunfo de la revolución.



Ese mismo día la administración Trump también anunció su decisión de restringir el envío de remesas de cubanos a sus familiares, así como los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba.