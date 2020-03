Trump anunciará nuevas medidas para contener el coronavirus este miércoles 11 de marzo del 2020

LEA TAMBIÉN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dará un discurso este miércoles 11 de marzo del 2020 para anunciar medidas económicas y sanitarias como respuesta al coronavirus, en un momento en el que su Gobierno estudia imponer nuevas restricciones de viaje, posiblemente a Europa, para contener el contagio de la enfermedad.

Durante un acto en la Casa Blanca, Trump desveló que se dirigirá a la nación a las 21:00 hora local (01:00 GMT del jueves), en horario de máxima audiencia, para revelar sus decisiones para hacer frente al coronavirus, recién declarado una pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



"Estamos pasando por una (mala) racha y vamos a tener que hacer algo para librarnos de este virus de la forma más rápida y segura posible", dijo Trump a los periodistas durante una reunión con representantes de bancos centrada en el coronavirus.



Preguntado por si hará anuncios relacionados con la economía o con temas sanitarios, Trump respondió: "Ambos".



Sobre la posibilidad de un estímulo fiscal para reactivar la economía, sin embargo, el mandatario dijo que si es posible "deshacerse del problema (del coronavirus) pronto, todo se resolverá por sí solo y no hará falta un estímulo".

Trump se pronunció así poco antes de que el principal indicador de Wall Street, el Dow Jones de Industriales, cerrara con pérdidas del 5,85 % en una nueva jornada volátil.



La Casa Blanca está planteándose elevar su alerta de viaje relativa a toda Europa al "nivel 3", es decir, recomendar que los estadounidenses eviten cualquier desplazamiento al continente que no sea esencial, algo que ya se aplica a Italia y Corea del Sur, según el diario The Washington Post.



Estados Unidos ya ha impuesto restricciones de entrada al país a los viajeros que hayan pasado por China e Irán, y no ha descartado hacerlo también en algún momento con los procedentes de Europa, como recordó este miércoles un alto funcionario estadounidense.

"Estamos evaluando continuamente cómo tratar a toda Europa. No hemos llegado todavía al nivel de usar nuestra autoridad legal para bloquear los viajes (desde el continente), pero es algo que se está considerando", dijo el subsecretario interino de Seguridad Nacional de EE.UU., Ken Cuccinelli, en una audiencia ante el Congreso.



Cuccinelli recordó que el de Europa es un caso "único" porque el espacio Schengen permite la libre circulación entre países, y cuestionó si "tiene sentido" imponer entonces medidas centradas solo en Italia, el país europeo más afectado por el coronavirus.



Pero también subrayó que Italia y Corea del Sur ya someten a controles en el momento del embarque a los pasajeros que se dirigen a EE.UU., y que se trata de dos aliados en los que Washington "confía", por lo que de momento ha preferido no dedicar recursos a examinar a esos viajeros también cuando llegan al país.



Mientras, según el diario Politico, la Casa Blanca estudia declarar el coronavirus un desastre nacional, algo que le permitiría desbloquear hasta USD 40 000 millones en ayuda federal inmediata para que los Gobiernos estatales y locales combatan la enfermedad, según lo establecido en la Ley Stafford de 1988.



No obstante, Trump teme que esa declaración pueda desatar el pánico en el país y también sopesa una medida más limitada, según la cual el Gobierno federal podría cubrir los préstamos a pequeños negocios y las nóminas de los trabajadores que trabajan por horas, explicó Politico.