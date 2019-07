Trump dice que la Fed le 'decepcionó' al no apostar por más bajadas de tipos

LEA TAMBIÉN

El mandatario de EE.UU., Donald Trump, dijo este miércoles 31 de julio del 2019 que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, le "decepcionó" al no apostar por un prolongado ciclo de reducción en los tipos de interés, aunque el banco central anunció una rebaja de un cuarto de punto.

"Lo que el mercado quería oír de Jay (Jerome) Powell y la Fed era que este era el comienzo de un ciclo de reducción de tasas prolongado y agresivo que nos permitiría mantener el ritmo de China, la Unión Europea y otros países del mundo", manifestó el mandatario en Twitter.



"Como de costumbre -añadió-, Powell nos decepcionó". Asimismo, Trump, que suele presumir de sus medidas económicas, se felicitó a sí mismo por la baja inflación en EE.UU. y subrayó: "¡Estamos ganando de todos modos, pero ciertamente no estoy recibiendo mucha ayuda de la Reserva Federal!".



Este miércoles, la Fed anunció una rebaja de los tipos de interés un cuarto de punto, hasta el rango de entre 2 % y 2,25 %, en respuesta a la debilidad económica global y la inflación "apagada" en el país.



Se trata del primer recorte del precio del dinero en más de una década, ya que el anterior se produjo justo después de la aguda crisis financiera de finales de 2008.



En una rueda de prensa, Powell apuntó que la reducción de los tipos de interés "no es el principio de un prolongado ciclo" de recortes, pero tampoco señaló que fuese el último.



Los mercados reaccionaron con descensos: Wall Street cerró con pérdidas en sus tres indicadores y el Dow Jones de Industriales, el principal indicador de la Bolsa de Nueva York, cayó un 1,23 %.



Por su parte, la economía estadounidense se ralentizó en el segundo trimestre, según el primer cálculo oficial, a un ritmo anual del 2,1% frente al 3,1% registrado previamente en el comienzo del año.



La inflación interanual bajó dos décimas en junio al 1,6 %, con lo que se mantiene de manera persistente por debajo de la meta anual del 2% de la Fed.



Para añadir incertidumbre, Trump ha criticado durante meses al banco central y a Powell, al que él mismo designó y cuyo mandato concluye en febrero de 2022.



Este mismo lunes, Trump reclamó nuevamente una rebaja en el precio del dinero e insistió en sus críticas a las subidas de tipos que ha llevó a cabo anteriormente la Fed.



Frente a esas críticas, Powell volvió a insistir este miércoles en la independencia de la institución cuyas decisiones, dijo, se basan exclusivamente en los datos económicos y no en "consideraciones políticas".