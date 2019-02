Trump no descarta despliegue militar de EE.UU. en Colombia al recibir a Duque

LEA TAMBIÉN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, no descartó este miércoles un posible despliegue militar en Colombia al recibir a su homólogo colombiano, Iván Duque, con el que mostró un frente unido en lo relativo a Venezuela pero también una leve tensión respecto al auge de los cultivos de coca en la región.

Trump recibió a Duque en la Casa Blanca en un momento crucial para su estrategia en Venezuela, donde EE.UU., Colombia y cuatro decenas de países han reconocido como presidente legítimo al líder del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, y ahora intentan garantizar la entrada en el país de la ayuda humanitaria almacenada en la frontera colombiana.



"Tenemos que enviarle un mensaje muy fuerte a la dictadura. Obstruir el acceso de ayuda humanitaria es un crimen contra la humanidad", afirmó Duque en inglés al comienzo de la reunión.



Mientras, Trump opinó que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, "está cometiendo un error terrible al no permitir" el ingreso de la asistencia humanitaria.



Ninguno de los dos dio detalles sobre cómo entrará la ayuda en Venezuela a partir del próximo 23 de febrero, fecha identificada para ello por Guaidó, pero Trump dio alas a las especulaciones sobre un posible envío de militares estadounidenses a Colombia.



"Ya lo verán", respondió Trump al ser preguntado sobre si planea mandar 5.000 soldados a Colombia. La pregunta hacía referencia a la frase "5.000 tropas a Colombia" que pudo leerse en el bloc de notas de su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, durante una conferencia de prensa en enero.



Aunque muchos observadores consideran que Bolton mostró esa frase para presionar a las Fuerzas Armadas venezolanas con el fin de que rompan con Maduro, Trump nunca ha descartado una opción militar en Venezuela.

"Nuestros militares (estadounidenses y colombianos) están muy concentrados y trabajando juntos. Veremos cómo salen las cosas", aseguró Trump.



En cuanto a si tiene una estrategia preparada por si Maduro se aferra al poder, Trump respondió: "Siempre tengo un plan B, C y D". El mandatario estadounidense presumió de que su política hacia Venezuela tiene "un apoyo tremendo en toda Sudamérica y en todo el mundo", y elogió a Guaidó, del que dijo que es "muy valiente".



Duque, por su parte, afirmó que Guaidó merece "un apoyo todavía mayor", y confirmó que el Grupo de Lima se reunirá "en Bogotá el próximo fin de semana" para aumentar la presión diplomática.



El otro tema destacado de la reunión -la segunda bilateral de Trump con Duque, tras la que mantuvieron en septiembre pasado en Nueva York- fue la insistencia de EE.UU. en que Colombia frene el aumento en sus cultivos de coca y producción potencial de cocaína.



"Estamos trabajando juntos para que Colombia erradique algo de lo que están cultivando en Colombia. En este momento yo no diría que van (cumpliendo) antes de lo programado, pero espero que lo hagan en algún momento en el futuro cercano", aseveró Trump.



Duque defendió entonces la labor de su Gobierno, al recordar que "en los primeros cuatro meses" de su mandato, se han "erradicado 60 000 hectáreas, muchas más de las que se erradicaron en los últimos seis meses".



Trump amenazó en 2017 con poner a Colombia en una lista negra que podría llevar a la reducción de ayuda económica, pero luego firmó un acuerdo con Bogotá para que el país andino rebaje su producción estimada de cocaína y sus cultivos de coca en un 50 % para 2023.



El presidente colombiano salió del encuentro con la sensación de que comparte con Trump "una visión clara para enfrentar el problema de las drogas, que requiere la combinación de todas las herramientas posibles", dijo en declaraciones a periodistas.



En materia comercial, Duque pidió a Trump que agilice el proceso para permitir el ingreso en EE.UU. de una serie de productos colombianos, concretamente el pimentón, el melón, la sandía, el mango y el maracuyá, entre otros, explicó una fuente del Gobierno colombiano a la prensa.



Duque, que seguirá en EE.UU. hasta el sábado, se reunió después con la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, con quien habló sobre comercio, narcotráfico y el respaldo mutuo a Guaidó; y también se vio con el líder de la minoría republicana en ese hemiciclo, Kevin McCarthy.