Trump prescinde de una destacada asesora que fue criticada por primera dama

La Casa Blanca anunció este 14 de noviembre del 2018 la salida de Mira Ricardel, la asesora adjunta de seguridad nacional del presidente de EE.UU., Donald Trump, un día después de que la oficina de la primera dama, Melania Trump, pidiera abiertamente su despido.

"Mira Ricardel seguirá apoyando al presidente al abandonar la Casa Blanca y emprender una transición a un nuevo cargo dentro del Gobierno", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en un comunicado.



"El presidente está agradecido por el servicio constante de la señora Ricardel al pueblo estadounidense y por su férrea defensa de sus prioridades de seguridad nacional", agregó la portavoz.



Sanders no precisó cuál será el nuevo cargo de Ricardel, que hasta ahora era la "número dos" del asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, y ocupaba como tal un destacado papel en los debates sobre política exterior en el Gobierno.



Stephanie Grisham, la directora de comunicación de Melania Trump, emitió este martes un comunicado en el que aseguraba que, a juicio de la primera dama, Ricardel "ya no merece el honor de servir en esta Casa Blanca".



Según varios medios de comunicación estadounidenses, Ricardel se enfrentó con el personal de la primera dama por una cuestión relacionada con el viaje de Melania a África, en octubre pasado.



El diario The Wall Street Journal señaló que Melania sospechaba, además, de que Ricardel había filtrado historias negativas sobre ella y su equipo a los medios.

El rotativo también apuntó que la asesora había tenido problemas con el secretario de Defensa estadounidense, James Mattis, por "diferencias políticas".



Ricardel, de 58 años, asumió el cargo de asesora adjunta de Seguridad Nacional en mayo, un mes después de que Trump nombrara a Bolton para reemplazar al general H.R. McMaster.



La inédita petición de la primera dama llegó en medio de los rumores que indican que Trump estaría considerando despedir a su jefe de Gabinete, John Kelly, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, entre otros.