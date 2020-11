Todas las calles conducen a la Casa Blanca: 'Trump, estás despedido'

No tardó en conocerse el resultado de las elecciones en Estados Unidos, en las que se impuso el líder demócrata Joe Biden, para que las calles de Washington se fuesen llenando de vehículos y personas que se acercaron a la Casa Blanca con un mensaje para su actual inquilino: "Trump, estás despedido".

Sin importar que el presidente y aspirante republicano, Donald Trump, se trasladara desde las primeras horas del sábado hacia su club de golf en Sterling (Virginia), todos querían llegar a celebrar en las afueras de la residencia presidencial, convertida últimamente en punto obligado para las movilizaciones de rechazo a la brutalidad policial y el racismo.



Una multitud se amontonó en torno al emblemático edificio, resguardado desde hace semanas por una valla metálica que se extendió a todo su perímetro en las horas previas a la jornada electoral del martes, con una consigna, celebrar.

Las personas portaban carteles en las que se leía la frase "estás despedido" que Donald Trump popularizó mientras era conductor del programa 'El Aprendiz'. Foto: EFE.

Un 'Super Bowl' Electoral

Personas de todas las edades se fueron sumando de forma espontáneamente a la peregrinación, mientras en las calles aledañas a la Casa Blanca largas filas de vehículos hacían sonar sus bocinas.



La emoción solo era comparable con las celebraciones deportivas en este país, cuna del famoso Super Bowl, la final del campeonato de fútbol americano.

La tensión por la espera de los resultados electorales durante los últimos días se convirtió en gritos de "ganó Biden" y en una fiesta callejera que tuvo como marco un soleado sábado de otoño.

Una fiesta se llevó a cabo en las calles de Washington tras conocerse que Donald Trump perdió las elecciones y que el nuevo inquilino de la Casa Blanca será el demócrata Joe Biden. Foto: EFE.

Trump, que saltó al estrellato televisivo con su popular programa 'The Apprentice' ('El aprendiz'), escuchó de la audiencia: "¡Estás despedido!", la frase que popularizó en ese espacio televisivo.



La frase fue la protagonista de carteles, camisetas y consignas que daban pie a los jóvenes para coreografías que acortaron el distanciamiento social e hicieron olvidar la pandemia, aunque la gran mayoría llevaba el rostro cubierto.



Y aunque no será hasta enero cuando se produzca el traspaso de Gobierno, varios presentes demandaban "Fuera ya", y no solo a Tump sino también a su vicepresidente, Mike Pence.



Esperanza de un cambio

Personas de todas las edades salieron a las calles de Washington para celebrar la victoria de Joe Biden en las elecciones de EE.UU.. Foto: EFE.

"Ojalá veamos un cambio a partir de ahora", dijo Kelly, una joven afroamericana de 25 años nacida en Texas, quien celebró que "muchas minorías y personas de otras etnias saben que alguien se preocupa por ellos genuinamente y trata de hacer lo mejor para todos".



Kelly era parte de los centenares de jóvenes que permanecía en la calle 'Black Lives Matter' ("Las vidas negras importan") bautizada así semanas atrás cuando Washington hervía por las protestas tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco.



Hasta hace unas horas, el reclamo en esta ciudad, mayoritariamente demócrata, era a favor de contar cada voto. Conocidas las proyecciones de los resultados, una mujer lucía orgullosa su mensaje: "Así es como luce la democracia cuando se cuentan todos los votos".



"Adiós Trump", se leía en español en otros carteles, aunque uno de los momentos más aplaudidos fue cuando un pequeño globo con la forma de un "Trump bebé" se elevó por los aires entre gritos de alegría.

En las calles de Washington, las personas se abrazaban tras conocerse la derrota de Donald Trump en las elecciones. Foto: EFE.

Biden, no olvide a los inmigrantes

Representantes de la comunidad hispana, una de las más golpeadas por las medidas antiinmigrantes de la Administración de Trump, también se acercaron a la Casa Blanca.



Muchos de los ellos, si bien no votaron por no ser ciudadanos, promovieron la histórica participación en estos comicios.



"Este voto se ha dado gracias a los hispanos. Nosotros hemos ido a tocar puertas, hemos ido a hablar con la gente, nuestros jóvenes han respondido, que es lo más importante", declaró la boliviana Ingrid Vaca.



"Hoy desperté oliendo a libertad y respirando democracia", añadió emocionada 'Mamá Ingrid', como es conocida, quien se ha sumado a la lucha en favor de un estatus permanente para los "soñadores", como se conoce a los jóvenes traídos al país por sus padres indocumentados.

En las calles de Washington, una ciudad principalmente demócrata, se vivió una fiesta luego de la proyección de que Joe Biden será el próximo presidente de EE.UU. tras haber ganado en Pensilvania. Foto: EFE.



Los beneficiados con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés), que la Administración de Barack Obama (2009-2017) -de la que Biden fue vicepresidente- anunció en junio de 2012, han sido uno de los más perseguidos por el Gobierno de Trump.



Por su parte, Hilda, de 24 años, expresó su ilusión por el resultado de la elección, aunque pidió al líder demócrata que no se olvide de los inmigrantes.

"Todavía tenemos que seguir hablando de las familias (separadas) y de los inmigrantes que necesitan ayuda", reclamó esta hija de una familia mexicana.



Para "Mamá Ingrid", la lucha no ha terminado, pues ahora buscarán que Biden "cumpla su palabra" con los inmigrantes y los "soñadores".