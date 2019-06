Trump descarta una negociación con Irán y asegura que 'no están preparados'

LEA TAMBIÉN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este jueves 13 de junio del 2019 una negociación estadounidense con Irán a corto plazo al asegurar que Teherán "no está preparado" para ello, después de que el líder supremo iraní, Ali Jameneí, frenara los intentos japoneses de lograr un acercamiento entre ambos países.

"Aunque aprecio mucho que el primer ministro (japonés, Shinzo) Abe haya ido a Irán para reunirse con el ayatolá Ali Jameneí, personalmente siento que es demasiado pronto para pensar siquiera en llegar a un acuerdo. ¡Ellos no están preparados, y nosotros tampoco!", escribió Trump en su cuenta de Twitter.



Su mensaje llegó mientras el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, comparecía ante la prensa y acusaba a Irán de estar detrás de los presuntos ataques perpetrados este jueves contra dos cargueros en aguas del golfo de Omán.



Sin embargo, Trump no mencionó los ataques a los cargueros en su tuit, que parecía más bien una respuesta a las declaraciones de Jameneí.



Según un comunicado de la oficina del líder supremo iraní, Abe lo visitó este jueves y le dijo que quería enviar un mensaje de su parte a Trump.



"No considero a Trump como una persona con la que merezca la pena intercambiar ningún mensaje y no tengo ninguna respuesta para él", le respondió Jameneí, de acuerdo con su oficina.



"Qué sentido común permitiría una vez más las negociaciones con un Estado que ha desechado todo lo acordado?", preguntó Jameneí, al recordar que EE.UU. se retiró unilateralmente el año pasado del acuerdo nuclear de 2015 que había negociado con Irán y otras cinco potencias.



Durante su visita a Japón a finales de mayo, Trump se mostró dispuesto a dialogar con Irán para superar las tensiones bilaterales, y abrió la puerta a que Abe tuviera una labor de mediación en esas gestiones.



Abe pasaba este jueves su segundo día en Teherán con ese objetivo, pero la respuesta de Jameneí parece haber llevado a Trump a cerrar la puerta a ese proceso.



La tensión con Irán ha repuntado desde que EE.UU. decidiera aumentar su despliegue militar en Oriente Medio, reforzar sus sanciones contra Teherán y designar a los Guardianes de la Revolución iraníes como grupo terrorista.



Además, ha habido un par de incidentes en el golfo Pérsico que han despertado la alarma, el último este jueves, cuando dos barcos fueron atacados en el mar de Omán.



Mientras que EE.UU. responsabilizó a Irán de ese incidente, el ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, destacó que uno de los barcos tenía armador japonés y dijo que el suceso era por lo menos "sospechoso", ya que coincide con la visita de Abe a Teherán.