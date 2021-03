Trump afronta demanda por difamación de una mujer tras perder apelación

Un tribunal de apelaciones de Nueva York dio este martes 30 de marzo del 2021 vía libre a que se reanude una demanda por difamación contra el expresidente estadounidense Donald Trump interpuesta por una mujer que lo acusó de asalto sexual.

Summer Zervos, una exconcursante del popular programa televisivo 'The Apprentice', presentado por Trump hace años, denunció al empresario por difamación después de que este la llamara mentirosa por acusarlo de besarla y manosearla en 2007.



Zervos hizo pública su acusación en octubre de 2016 e interpuso la demanda por difamación contra Trump en enero de 2017 buscando una disculpa y una compensación por daños, mientras que el expresidente siempre ha negado los hechos y ha apelado.



La más reciente apelación de Trump, en mayo del año pasado, argumentaba que un tribunal estatal no podía "ejercer ningún control (por ejemplo, jurisdicción) sobre un presidente mientras ocupa el cargo", y el caso llevaba paralizado desde entonces.



En una corta sentencia, el tribunal aceptó este 30 de marzo una moción de los abogados de Zervos para desestimar la apelación dado que los argumentos enarbolados por el ya expresidente han quedado "obsoletos", lo que da vía libre al caso para seguir avanzando.



"Ahora que es un ciudadano privado, el acusado no tiene más excusa para retrasar la justicia para la Sra. Zervos, y tenemos ganas de volver al tribunal y probar sus alegaciones", dijo la abogada de la mujer, Beth Wilkinson, en una declaración a medios.



La sentencia implica que Trump podría ser cuestionado bajo juramento para resolver la demanda, después de que en 2018 una jueza ordenara que ambas partes acudieran a declarar y la defensa del expresidente lograra retrasar el caso argumentando inmunidad.