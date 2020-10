Trump no quiere cambiar las reglas de los debates tras caótico duelo verbal con Joe Biden

LEA TAMBIÉN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, candidato a un segundo mandato, dijo este jueves, 1 de octubre del 2020, oponerse a que se cambien las reglas de los debates electorales con su rival demócrata Joe Biden, después de un primer duelo verbal caótico transmitido por televisión.

Los organizadores de los debates presidenciales en Estados Unidos anunciaron el miércoles 30 de septiembre que se necesita una “estructura adicional” para “asegurar una discusión más ordenada”, haciendo referencia al desastre ocurrido el día anterior en Cleveland (norte). Pero Trump no está de acuerdo.



“¿Por qué iba a permitir que la Comisión de Debates cambiara las reglas del segundo y tercer debate cuando yo gané holgadamente la última vez? ” , tuiteó.



Trump se ha declarado ganador varias veces, citando encuestas no identificadas. En cambio, las encuestas realizadas por medios estadounidenses han sugerido lo contrario, dando a Biden ventaja rumbo a las elecciones del 3 de noviembre.



Los republicanos, los demócratas e incluso el moderador de la noche, el periodista Chris Wallace de Fox News, coincidieron en forma casi unánime en que el debate de 90 minutos fue desagradable y fuera de control.



“ Nunca imaginé que se descarrilaría de esa manera”, dijo Wallace al diario The New York Times.



El segundo debate presidencial está programado para el 15 de octubre en Miami (sureste) y el tercero para el 22 de octubre en Nashville (centro-este).



Entre los posibles cambios que se discuten para ayudar a los moderadores, está el permitirles apagar el micrófono de un candidato, con la intención de prevenir interrupciones y arrebatos.



El debate de Cleveland mostró a Trump y Biden interrumpiéndose e insultándose repetidamente, con el presidente haciendo los comentarios más escandalosos y fuera de lugar.