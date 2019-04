Trump critica a Duque y acusa a Colombia de enviar criminales a EE.UU.

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este miércoles 10 de abril del 2019,que "el negocio de las drogas ha crecido un 50 %" en Colombia desde que el mandatario colombiano, Iván Duque, llegó al poder en 2018, y acusó a ese país, junto a Honduras, Guatemala y El Salvador, de enviar a propósito a sus criminales a EE.UU.

"No tengo dudas de que Honduras, Guatemala, El Salvador y Colombia (...) los están mandando a Estados Unidos porque no los quieren, porque creen que la gente de Estados Unidos es estúpida y los reciben", dijo Trump en un acto de recaudación de fondos para su campaña electoral en San Antonio (Texas).



"Están mandando a verdaderos asesinos porque no quieren a las pandillas, así que las envían a nuestro país", subrayó Trump en referencia a esos países.



Sobre Colombia, Trump dijo que "desafortunadamente, el negocio de las drogas ha crecido un 50 % desde que está ahí" Duque, añadió el mandatario estadounidense, sin citar la fuente de ese dato.



Trump también criticó a Duque a finales de marzo, cuando aseguró que ahora "están llegando más drogas" a Estados Unidos que antes de que él asumiera la Presidencia.



Sin embargo, esta es la primera vez que engloba a Colombia en lo que él considera una campaña deliberada de los países del Triángulo Norte de Centroamérica para enviar a pandilleros y criminales a Estados Unidos de forma irregular.



"(Los que vienen de) Colombia, Guatemala, Honduras, son gente mucho más dura, son más peligrosos. Esos países están enviando a los más duros, están enviando a los pandilleros", aseguró Trump.



En cambio, "la gente de México entra, ayuda con la agricultura y sale, sin problemas", agregó.



Esa declaración de Trump contrasta con el discurso inicial de su campaña electoral, en 2015, cuando arremetió específicamente contra los inmigrantes mexicanos y les llamó "violadores" y "criminales".



Pero Trump ha suavizado su discurso hacia México en la última semana, al considerar que el país vecino estaba haciendo un "buen trabajo" a la hora de deportar a indocumentados centroamericanos en su frontera con Guatemala.



Trump y el Congreso estadounidense han expresado reiteradamente su preocupación por el auge en los cultivos de coca, que en 2017 crecieron un 17 % y alcanzaron un récord de 171 000 hectáreas, 25 000 más que en 2016, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).



En 2017, Trump amenazó con poner a Colombia en una lista negra que podría llevar a la reducción de ayuda económica, pero luego firmó un acuerdo con ese país para que rebaje su producción estimada de cocaína y sus cultivos de coca en un 50 % para 2023.



Al recibir a Duque en la Casa Blanca, el pasado mes de febrero, Trump insinuó que Colombia va atrasada en la erradicación de cultivos de coca, pero confió en que puedan ponerse al día "en un futuro cercano".