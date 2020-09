Trump visitará la costa oeste de EE.UU., donde más de 30 personas han muerto por incendios

LEA TAMBIÉN

Autoridades de los estados de la costa oeste de Estados Unidos, devastados por incendios históricos que dejan 35 muertos desde el principio del verano boreal, acusaron el domingo 13 de septiembre del 2020 a Donald Trump de negar la incidencia del cambio climático, un día antes de que el presidente visite California.

Para esas autoridades y muchos expertos, la escala de estos incendios forestales, que se extienden desde Canadá hasta México, está indudablemente vinculada al cambio climático, que agrava la sequía crónica y provoca condiciones extremas.



“Esto es por el cambio climático, el gobierno esconde la cabeza en la arena” en el tema, acusó el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, en la cadena CNN.



De las 35 personas muertas por los incendios en tres estados -California, Oregón y Washington- desde principios del verano boreal, 27 perecieron tan solo durante esta semana. Pero docenas de ciudadanos seguían desaparecidos el 13 de septiembre.



Trump, que se reunirá el lunes 14 con responsables de los servicios de emergencia de California, atribuyó los incendios a la gestión desacertada de los bosques en estados controlados por adversarios demócratas. “El tema es la gestión forestal”, dijo el líder republicano el sábado por la noche en campaña por Nevada (sur), sin mencionar el cambio climático.



“Quienes viven en California se sienten insultados por esa afirmación”, respondió Garcetti.



Por su parte, Jay Inslee, gobernador del estado de Washington (noroeste), subrayó en declaraciones a la televisora ABC: “Es irritante (...) tener a un presidente que niega que no se trata solamente de incendios forestales, sino de incendios climáticos”.



Inslee remarcó que la situación en Washington “es apocalíptica”.



El sábado 12 de septiembre ya había disparado acusaciones Joe Biden, adversario demócrata de Trump para las presidenciales del 3 de noviembre.



“El presidente Trump puede buscar negar la realidad, pero los hechos son innegables. Debemos actuar absolutamente para evitar un futuro marcado por un diluvio interminable de tragedias, como la que sufren hoy las familias estadounidenses en el oeste”, afirmó en un comunicado.



El domingo, su compañera de fórmula, Kamala Harris, respaldó sus dichos al asegurar en Twitter que Trump “niega las evidencias” que que los incendios derivan de desajustes ambientales.



La candidata a vicepresidenta viajará también a California para reunirse con responsables de bomberos y apreciar la situación.



Dos millones de hectáreas quemadas



Más de 30 000 bomberos están luchando contra las llamas, y se advierte que el clima más fresco podría terminar el lunes a medida que regresen progresivamente las condiciones más cálidas y secas.



La mayoría de las muertes ocurrieron en los estados de California y Oregón, que suman 34 óbitos.



Se confirmaron dos nuevas muertes por el incendio North Complex, que arrasó a velocidades sin precedentes esta semana áreas ya devastadas hace menos de dos años por el Camp Fire, el incendio más mortífero de la historia de California.



“Todavía hay incendios activos, las líneas eléctricas están caídas, los árboles están caídos, hay caminos intransitables”, dijo el alguacil Kory Honea.



Los incendios han calcinado unas 1,2 millones de hectáreas este año en California, un récord.



De su lado, la gobernadora de Oregón, Kate Brown, aseguró en el programa “Face the Nation” de CBS que las llamas consumieron más de 400 000 hectáreas, el doble de la cantidad anual normal .



Sumando el estado de Washington, las llamas consumieron más de dos millones de hectáreas, un área cercana al tamaño del estado de Nueva Jersey (este). Pero la temporada de fuegos dura generalmente hasta noviembre.



“Esta es una llamada de atención para todos nosotros, que tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para afrontar el cambio climático”, destacó Brown.



Conmoción



Cerca del incendio Beachie Creek, al este de Salem, capital de Oregón, la policía había establecido múltiples bloqueos de carreteras el domingo. Largas filas de autos se generaron a la espera de que pase la espesa niebla que se extiende en la región.



Muchos eran agricultores que intentaban volver a casa para alimentar a su ganado.



“Regresábamos a Mill City esta mañana, pero la policía nos aconsejó que no lo hiciéramos porque es peligroso”, dijo a la AFP Elaina Early (36). “La casa está bien, pero nos vamos ahora porque las condiciones no son buenas. Mi hijo tiene seis años y está conmocionado, es duro para él”, acotó.



Las espesas cortinas de humo llevaron a que la mayor ciudad de Oregón, Portland, tuviera este domingo el mayor nivel de polución del mundo, según la clasificación de IQAir.



En medio de esta situación, han sido publicados en internet señalamientos de que “extremistas” están encendiendo fuegos de manera intencional en Oregón, rumores que han sido desacreditados por el FBI. Facebook dijo a su vez que eliminaría las publicaciones al respecto.