Trump dice que designará a carteles de México como 'grupos terroristas'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista divulgada el martes 26 de noviembre de 2019 que planea designar a los carteles de México como “grupos terroristas”, una decisión que le daría a Washington más poderes para luchar contra el tráfico de drogas y de personas.

Trump hizo este anuncio en una entrevista telefónica difundida en el sitio web del periodista conservador Bill O'Reilly, luego de que a principios de noviembre llamara a una “guerra” contra los carteles tras el asesinato a tiros de nueve mujeres y niños de una comunidad mormona estadounidense radicada en el norte de México.



“¿Va a designar a esos carteles en México como grupos terroristas y comenzar a atacarlos con drones y cosas así?”, le preguntó O'Reilly.



“No quiero decir lo que voy a hacer, pero serán designados. No digo lo que quiero hacer”, respondió Trump.



Y agregó: “Voy a designarlos sí, absolutamente, he estado trabajando en ello durante 90 días. Las designaciones no son tan fáciles, hay que pasar por un proceso y estamos en medio de este proceso”.



El gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reaccionó rápidamente.



La Secretaría de Relaciones Exteriores informó en un comunicado que había contactado a las distintas autoridades estadounidenses correspondientes para conocer “el contenido y los alcances de lo enunciado” por Trump.



Añadió que el canciller Marcelo Ebrard se comunicará con su homólogo, Mike Pompeo, “a fin de discutir este tema de suma relevancia para la agenda bilateral” en un encuentro “a la brevedad posible”.



“Como en otros temas de la agenda bilateral, la Secretaría de Relaciones Exteriores promoverá el diálogo y una hoja de ruta que nos permita avanzar para reducir los flujos de armas y dinero a la delincuencia organizada desde Estados Unidos hacia México, así como precursores químicos y drogas que atraviesan nuestro territorio con rumbo al país del norte”, dijo.