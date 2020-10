Atrapado en la Casa Blanca, Donald Trump busca formas de relanzar su campaña a la reelección

LEA TAMBIÉN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en cuarentena por coronavirus en la Casa Blanca y con restricciones para viajar, está buscando la manera de darle una chispa a su campaña por la reelección y montar un gran regreso cuando faltan solo cuatro semanas para el día de las elecciones.

Trump, que sigue siendo contagioso, ha estado buscando opciones sobre cómo hacer llegar su mensaje y recortar la ventaja del demócrata Joe Biden en los estados más disputados donde se decidirán las elecciones del 3 de noviembre, dijeron los asesores.



Estos señalaron que han estado discutiendo que Trump pronuncie un discurso nacional, al tiempo que se contempla un discurso dirigido a los votantes de mayor edad para el jueves 8. El debate del vicepresidente Mike Pence con la candidata demócrata a la vicepresidencia Kamala Harris en Salt Lake City será el centro de atención el miércoles.



Las complicaciones abundan. Los ayudantes de Trump dicen que está impaciente por volver a la campaña e insiste en debatir con el demócrata Joe Biden el 15 de octubre en Miami, pero Biden dijo el martes que no participará si Trump no está libre de virus.



Cualquier impulso político que Trump pueda obtener de una nueva inyección de dinero de estímulo en los bolsillos de los estadounidenses parece estar fuera del alcance después de que el martes suspendiera abruptamente las negociaciones con los demócratas con ambas partes muy distantes en cuanto a la cantidad de dinero a dedicar a un acuerdo.



Tanto Biden como la principal demócrata del Congreso, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, acusaron a Trump de abandonar a los estadounidenses más necesitados. La senadora republicana Susan Collins, que se enfrenta a una dura reelección en su estado natal de Maine, calificó la jugada de Trump como un "gran error".



"El presidente nos ha dado la espalda", dijo Biden en una publicación en Twitter.



Con los despidos en industrias clave aumentando diariamente y amenazando una frágil recuperación, Trump instó al Congreso a última hora del martes que apruebe rápidamente USD 25 000 millones en fondos para las aerolíneas de pasajeros, USD 135 000 millones para las pequeñas empresas y que proporcione cheques de estímulo de USD 1 200 a los estadounidenses. "Estoy listo para firmar ahora mismo", tuiteó Trump.



La campaña de Trump para que la jueza Amy Coney Barrett sea confirmada para el Supremo por el Senado, controlado por los republicanos, antes de las elecciones del 3 de noviembre, también puede quedar en el aire, ya que tres senadores republicanos se han contagiado de covid-19 y es posible que no puedan votar.