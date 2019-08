Trump impone un bloqueo total a las propiedades de Venezuela en EE.UU.

LEA TAMBIÉN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso este lunes 5 de agosto del 2019 un bloqueo total a las propiedades estatales del Gobierno de Venezuela en territorio estadounidense, en un nuevo paso en el intento de deponer a Nicolás Maduro como mandatario.

"He determinado que es necesario bloquear las propiedades del Gobierno de Venezuela a la luz de la continua usurpación del poder por parte del ilegítimo régimen de Nicolás Maduro", afirmó Trump en una carta a la titular de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi.



The Wall Street Journal indicó que es la primera vez que Washington aplica esta medida contra un gobierno del Hemisferio Occidental en más de 30 años, y que impone a Caracas restricciones similares a las aplicadas a Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba.



La orden afecta a “todos los bienes e intereses en propiedad del gobierno de Venezuela en Estados Unidos”, activos que ahora “están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados o manejados”, señala la orden.



La medida también prohíbe transacciones con las autoridades venezolanas cuyos activos estén bloqueados.



Veta asimismo el otorgamiento o recepción de “cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por o para el beneficio de cualquier persona cuyas propiedades e intereses estén bloqueados bajo esta orden”.