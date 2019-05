Trump bloquea el acceso del Congreso al informe íntegro de Mueller

LEA TAMBIÉN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, recurrió este miércoles 8 de mayo del 2019 a su poder ejecutivo para bloquear la petición de la oposición demócrata de acceder a la versión sin tachaduras del informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la trama rusa, en un desafío al Congreso que podría acabar en los tribunales.

Por primera vez en su mandato, Trump invocó el "privilegio ejecutivo", una doctrina que permite al presidente de EE.UU. evitar la difusión de materiales que utiliza la rama ejecutiva, con el fin de evitar que los demócratas revisen el informe íntegro de Mueller, cuya versión editada se publicó el mes pasado.



"Ante el flagrante abuso de poder del congresista demócrata Jerrold Nadler, y por petición del fiscal general, el presidente no tiene otra opción que invocar su privilegio ejecutivo", anunció la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en un comunicado.



Nadler, que preside el Comité Judicial de la Cámara Baja de EE.UU., había solicitado al Departamento de Justicia revisar la versión original del informe de Mueller -incluidos los tramos confidenciales- y algunos documentos relacionados.



"Estamos en una crisis constitucional", dijo Nadler a los periodistas en el Congreso.



"Este es un ataque a la capacidad del pueblo estadounidense de saber lo que está haciendo la rama ejecutiva. Es un ataque a la esencia de nuestra democracia", añadió el congresista.



La versión censurada del informe de Mueller, publicada en abril por el Departamento de Justicia, concluye que no hay pruebas de que el entorno de Trump colaborara con Rusia durante su campaña electoral en 2016, pero también arroja dudas sobre una presunta obstrucción a la Justicia por parte del mandatario.



Para resolver esos interrogantes, la oposición demócrata había solicitado revisar a puerta cerrada el informe original, amparándose en el deber constitucional de la rama legislativa de supervisar al Ejecutivo en EE.UU.



La negativa del Departamento de Justicia a entregar esos documentos llevó hoy al Comité Judicial de la Cámara Baja a votar a favor de declarar en desacato al fiscal general de EE.UU., William Barr, con 24 votos a favor y 16 en contra.



"No es un paso que tomemos a la ligera, sino que es la combinación de tres meses de solicitudes y negociaciones con el Departamento de Justicia", subrayó Nadler.



El pleno de la Cámara Baja, controlado también por los demócratas, tiene ahora en sus manos la decisión de solicitar o no que se abra un proceso judicial contra Barr, quien se convertiría en apenas el segundo fiscal general de la historia de EE.UU. en ser acusado de desacato por el Congreso, después de Eric Holder en 2012.



Incluso si el pleno de la Cámara vota en el mismo sentido que el comité, la decisión de abrir un proceso judicial en su contra correspondería o bien al fiscal federal del Distrito de Columbia o bien al Departamento de Justicia, que podrían determinar no hacerlo, como ocurrió en el caso de Holder.



Los demócratas de la Cámara Baja también tienen la posibilidad de llevar ante los tribunales al Gobierno de Trump, o de pedir a las cortes que examinen la constitucionalidad de su recurso al "privilegio ejecutivo", una figura destinada a proteger la capacidad de los asesores del presidente de darle consejos de forma "cándida".



En 1974, durante el escándalo Watergate que entonces afectaba al presidente Richard Nixon, el Tribunal Supremo de EE.UU. limitó notablemente la capacidad de los mandatarios estadounidenses de recurrir a ese poder para prevenir la entrega de datos al Congreso.



Nadler argumentó hoy que, si el Supremo se pronunció contra el intento de Nixon de proteger las grabaciones de sus conversaciones con asesores, con más razón lo hará en el caso de documentos que no solo ha revisado el presidente, sino también alguien externo a la Casa Blanca como es el equipo entero de Mueller.



"Ganaremos estas batallas judiciales", pronosticó el legislador. Mientras, la portavoz de la Casa Blanca argumentó que el Congreso puede acceder si quiere a una versión "menos censurada" del informe de Mueller, pero el Departamento de Justicia no puede entregarles el documento íntegro porque tiene que "proteger información" relativa a casos judiciales abiertos o a temas de inteligencia.



Trump dijo además esta semana que se opone a que Mueller comparezca ante el Congreso para hablar sobre su informe, y ha ordenado al exabogado de la Casa Blanca Donald McGahn que no responda a la citación de la Cámara Baja para que le entregue documentos sobre la investigación de la llamada trama rusa.