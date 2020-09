Trump y Biden chocan por los incendios forestales en oeste de EE.UU.

LEA TAMBIÉN

El candidato presidencial demócrata Joe Biden calificó el lunes 14 de septiembre del 2020 al mandatario Donald Trump de "pirómano climático" por no reconocer el papel del calentamiento global en los incendios forestales que afectan el oeste de Estados Unidos.

Los estados de California, Oregón y Washington se han visto afectados este verano boreal por una serie de incendios mortales que han destruido miles de casas y algunas aldeas, quemando más de 16 000 kilómetros cuadrados y acabando con la vida de 35 personas desde principios de agosto.



El Departamento de Servicios de Emergencia de Oregón dijo que 22 personas se encuentran desaparecidas tras la serie de incendios que han azotado la parte sur del estado desde la semana pasada.



El estado también está desplegando su Guardia Nacional en barrios arrasados por llamas ​​y hasta 1 000 soldados estarán trabajando en terreno desde el fin de semana, dijo el jefe de la Guardia Nacional de Oregón.



Biden, criticado por los republicanos por no visitar las áreas de desastre, habló desde su estado natal de Delaware sobre la amenaza que provoca el clima extremo que, según los científicos, está detrás de los megaincendios.



Por su parte, Trump, que se ubica por detrás de Biden en las encuestas antes de la elección del 3 de noviembre, se reunió con bomberos y funcionarios en California después de que los demócratas criticaron al líder republicano por permanecer silente sobre los incendios forestales más grandes en la historia del estado.



"Creo que esto es más una situación de gestión", dijo Trump cuando un periodista le preguntó si el cambio climático era un factor detrás de los incendios.



El mandatario destacó que muchos otros países no enfrentan problemas similares pese al calentamiento global.



"No tienen problemas como este. Tienen árboles muy explosivos, pero no tienen problemas como este", sostuvo.



Trump sacó a Estados Unidos del acuerdo firmado en París contra el calentamiento global porque lo encontraba muy oneroso, mientras que Biden asegura que el cambio climático está en su lista de las principales crisis que enfrenta el país.



Al calificar a Trump de "incendiario climático", Biden dijo: "Si tenemos cuatro años más de negación climática de Trump, ¿cuántos suburbios serán quemados por incendios forestales? ¿Cuántos vecindarios suburbanos habrán sido inundados?".



El gobernador de California, Gavin Newsom, reconoció que su estado no ha hecho lo suficiente en materia de gestión forestal, pero dijo que el calentamiento global es la raíz de los incendios y le recordó a Trump que el 57% de los bosques del estado están bajo administración federal.