Trump dice que será el 'mejor amigo' de Irán si renuncia a las armas nucleares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado 22 de junio de 2019 que será el 'mejor amigo' de Irán y que la república islámica podría ser un país 'rico' si renunciara a las armas nucleares, en medio de crecientes tensiones entre los dos países.

“No permitiremos que Irán tenga un arma nuclear”, dijo Trump a periodistas fuera de la Casa Blanca cuando se preparaba para viajar a Camp David para mantener reuniones sobre la situación con Teherán, que derribó un dron estadounidense esta semana.



“Cuando acepten esto, tendrán un país rico. Serán muy felices y yo seré su mejor amigo. Espero que eso ocurra”, dijo Trump.



“Hagamos que Irán sea grande otra vez”, agregó, en un giro para la ocasión de su principal eslogan político.



El año pasado, Trump decidió retirar a Estados Unidos del acuerdo internacional diseñado para mantener a raya las ambiciones nucleares de Irán a cambio del levantamiento de sanciones.



Desde ese momento, la tensión no ha parado de aumentar debido a la reposición de sanciones que buscan ahogar la venta de petróleo iraní y lesionar su economía para obligar al país a negociar nuevamente un pacto nuclear.



Trump dijo que nuevas sanciones están en camino, pero no dio más detalles.



Como parte de la escalada de la tensión, Estados Unidos reforzó su presencia militar en Medio Oriente y culpó a Irán por el ataque a dos buques cisterna en el estrecho de Omán. Irán negó cualquier responsabilidad.



El presidente de Estados Unidos reveló el viernes que canceló a último momento un ataque militar sobre Irán, alegando que sería una respuesta desproporcionada a la destrucción del jueves de una aeronave estadounidense no tripulada sobre el estrecho de Ormuz, derribada por un misil iraní.



“Todos decían que yo era un belicista, y ahora dicen que soy un palomo”, dijo Trump en respuesta a una lluvia de preguntas sobre el conflicto con Irán.



“Creo que no soy ninguna de las dos cosas, si quieren saber la verdad. Soy un hombre con sentido común, y eso es lo que precisamos en este país, sentido común”.



Trump insistió que el desenlace de esta crisis depende de los líderes iraníes.



“Si los líderes de Irán se portan mal, entonces tendrán un muy, muy mal día”, dijo.

“Pero espero que sean inteligentes y que realmente se preocupen por su pueblo y no por ellos mismos, y con suerte tendremos a Irán con una economía otra vez en una senda fantástica, en la que son un país realmente rico, lo que sería algo fabuloso”, agregó.