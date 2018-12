Trump amenaza con cerrar el Gobierno si no logra fondos para muro con México

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes 11 de diciembre del 2018 con paralizar la Administración por falta de fondos si el presupuesto que debe aprobar este mes el Congreso no incluye una cantidad que considere suficiente para construir el muro en la frontera con México.

Trump se pronunció así durante una acalorada discusión en el Despacho Oval con los líderes demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el Senado, Chuck Schumer.



"Si no consigo lo que quiero, cerraré el Gobierno. Estoy orgulloso de cerrar el Gobierno debido a la seguridad fronteriza", afirmó Trump.



"El honor esta vez será mío. Seré yo el que lo cierre. No voy a culparles a ustedes (...) Yo tendré el honor de cerrarlo, y lo cerraré por la seguridad fronteriza", le espetó Trump a Schumer.



El Congreso debe aprobar nuevos fondos para la Administración federal antes del 21 de diciembre, y Trump ha exigido que en ese presupuesto se incluyan USD 5 000 millones para construir el muro en la frontera con México.



Schumer y Pelosi acudieron este martes a la reunión con Trump con una oferta de aprobar USD 1 300 millones para seguridad fronteriza, pero expresaron su rechazo al proyecto de muro.



"Es gastar mucho dinero y no resuelve el problema", opinó Schumer. Trump insistió en que construir el muro es necesario porque hay una "emergencia nacional" causada por los indocumentados y los narcotraficantes que entran en EE.UU.



También dijo, sin citar pruebas, que hay "gente con tremendas dificultades y problemas médicos entrando (al país), y en muchos casos son contagiosos".

No obstante, presumió de que "muchos" de los inmigrantes centroamericanos de las caravanas "están yéndose" de la frontera con EE.UU. y "volviendo a sus países", y aseguró que el nuevo Gobierno mexicano está "trabajando muy bien" con él.



A la salida de la reunión, Schumer confirmó a los periodistas que no habían llegado a un acuerdo con Trump y consideró "difícil de creer" que quiera paralizar su propia Administración.



"Si no se mueve de su postura de (pedir) USD 5 000 millones para el muro, no conseguirá ningún muro y conseguirá un cierre del Gobierno", sentenció el senador demócrata.