Trump amenaza con desconocer estatus de China y otros emergentes en la OMC

El presidente de Estados Unidos Donald Trump amenazó el viernes 26 de julio del 2019 con dejar de reconocer como “nación en desarrollo” a China y otros países relativamente ricos a menos que la Organización Mundial de Comercio (OMC) cambie sus reglas.

La entidad utiliza “una anticuada dicotomía entre países desarrollados y en desarrollo que ha permitido que algunos miembros de la OMC la aprovechen para sacar injustas ventajas ”, dijo Trump en una declaración.



Si en 90 días no se logra un “sustancial progreso” en la reforma de las normas de la OMC, Washington dejará darle trato de nación en desarrollo a todo miembro de la entidad “que incorrectamente se declare país en desarrollo e incorrectamente busque los beneficios de las flexibilidades en las reglas y negociaciones de la OMC”, añadió.



Aunque el comunicado apunta a varios países, entre ellos México, se centra especialmente en China.



“La OMC está ROTA cuando los países más ricos del mundo dicen ser países en desarrollo para eludir reglas de la OMC y obtener un trato especial. ¡Ya no más¡”, tuiteó Trump.



“Hoy ordené al Representante Comercial de EE.UU. que emprenda acciones para que esos países dejen de trampear el sistema a expensas de EE.UU. ” , añadió en la red social.



La declaración de Trump señala que siete de las 10 economías más ricas del planeta tienen estatus de país en desarrollo, como México, Corea del Sur y Turquía, y a la vez integran el G20, que nuclea a las economías más ricas.



Trump ordenó a la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos utilizar “ todos los medios disponibles para asegurar cambios en la OMC ” y, si es posible, con la colaboración de otros países.



De momento no se advierte en qué medida esto puede cambiar la política comercial de Estados Unidos pero probablemente se abre la puerta a nuevas medidas arancelarias contra China y otros países.



“ Cuando las más ricas economías piden el estatuto de país en desarrollo, perjudican no solo a otras economías desarrolladas sino también a economías que realmente requieren un trato especial y diferenciado”, dice la declaración.



Bajo las normas de la OMC otorgar a un país el trato de economía en desarrollo, permite a sus gobiernos tener más tiempo para implementar compromisos de libre comercio y les da la posibilidad de proteger algunas industrias domésticas y mantener subsidios.