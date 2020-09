Trump amenaza con bloquear acuerdo sobre TikTok si grupo chino conserva el control

LEA TAMBIÉN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes, 21 de septiembre del 2020, que no aprobará un acuerdo sobre TikTok si el grupo chino dueño de la popular aplicación conserva el control.

Estos comentarios generaron preocupación por el destino del acuerdo alcanzado el fin de semana para eludir el bloqueo ordenado por Estados Unidos contra la aplicación, que Trump considera un riesgo para la seguridad nacional.



El mandatario fue interrogado en una entrevista con la cadena Fox News sobre la posibilidad de que la compañía china ByteDance conserve un 80% de las acciones y respondió que si las empresas estadounidenses Oracle y Walmart no tienen un “control total”, no va a aprobar un acuerdo.



Trump indicó que Oracle y Walmart “tienen una asociación ” para TikTok y aseguró que “ van a tener un control total”.



“ Van a tener una partida de control. Todo va a ir a la nube ” , afirmó.



Sin embargo, los detalles de la participación no están claros y según los diferentes recuentos varían los porcentajes de acciones que se quedarían en manos de Estados Unidos y de China y sobre todo quien controlaría los datos y los algoritmos.



La red social TikTok -que permite crear videos cortos, generalmente lúdicos- está bajo la amenaza de una prohibición en Estados Unidos -donde tiene más de 100 millones de usuarios- ya que Washington acusa a la empresa, sin dar pruebas, de estar espiando para el gobierno de Pekín.



El sábado la popular aplicación, muy centrada en el mercado joven, confirmó un proyecto para crear una asociación llamada TikTok Global con Oracle como socio tecnológico y con Walmart como aporte comercial para Estados Unidos.



La batalla por los datos y el algoritmo



ByteDance, que a su vez está bajo la presión del gobierno chino para no ceder a las pretensiones de Estados Unidos, afirmó que conservaría un 80% de control en la empresa TikTok Global tras salir a bolsa.



La empresa china indicó que el plan no implica “transferencia ni del algoritmo ni de tecnología” e indicó que informaciones en este sentido son “rumores”.



El comunicado de las empresas estadounidenses ofrece otra versión sobre las mayorías de control.



“ Con la creación de TikTok Global, Oracle/Walmart harán sus inversiones y las acciones de TikTok Global van a ser distribuidas a sus dueños, los estadounidenses van a ser mayoritarios”, afirmó el vicepresidente de Oracle, Ken Glueck.



La aplicación es la última cristalización del enfrentamiento entre Pekín y Washington que ya lastró al gigante de la telefonía Huawei y que amenaza el uso de la aplicación china WeChat en Estados Unidos.



El fin de semana el ministerio de Comercio de China condenó las acciones de Estados Unidos, calificándolas de "matoneo", afirmó que violan las normas de comercio internacional y señaló que no hay evidencias de que TikTok sea una amenaza.



Algunos analistas expresaron escepticismo sobre que se pueda labrar un acuerdo que sea aprobado por Estados Unidos y por China.

“Parece que Oracle y TikTok han hecho suficientes concesiones de cara al gobierno de Estados Unidos y ahora hay que ver si estas concesiones son demasiado para China”, indicó el analista independiente Richard Windsor en una entrada de blog.



El plan desvelado el fin de semana permitiría que Oracle compre un 12,5% de TikTok y Walmart un 7,5%, según una oferta que valoraría la plataforma en USD 60 000 millones.



El porcentaje que quedaría en manos chinas es objeto de controversia dado que ByteDance tiene un 40% de participación estadounidense.



También está en duda una afirmación de Trump de que la nueva entidad va a hacer una contribución de USD 5 000 millones a una iniciativa de “educación patriótica”.



Oracle y Walmart indicaron que TikTok Global va a pagar “más de USD 5 000 millones” en impuestos para Estados Unidos, como parte del plan, lo que según funcionarios estadounidenses va a crear 25 000 nuevos empleos en el país.