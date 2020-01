Trump dice que el acuerdo comercial con China es 'mucho mejor' de lo esperado

LEA TAMBIÉN

El presidente Donald Trump elogió este domingo 19 de enero del 2020 el acuerdo comercial con China firmado la semana pasada por mejorar drásticamente las relaciones con Pekín, al decir que era “mucho mejor” de lo esperado.

El acuerdo de “fase uno” marca una tregua en la guerra comercial de los dos países después de casi dos años de tensiones.



Pero por los aranceles aún vigentes en dos tercios de más de USD 500 000 millones de importaciones procedentes de China, los consumidores y las empresas estadounidenses tendrán que pagar la factura.



“Este es un éxito increíble para todo nuestro país”, dijo Trump este 19 de enero por la noche en un mitin en Austin, Texas, al hablar en una convención de la American Farm Bureau Federation, grupo que representa a grandes corporaciones agrícolas.



“Creo que China hará todo lo posible para demostrar que el acuerdo que se firmó es un buen acuerdo. Es mucho más grande y mucho mejor de lo que pensé que llegaríamos”, dijo.



Trump también elogió un nuevo capítulo en las relaciones con Pekín. Es “la mejor relación que hemos tenido con China en muchos, muchos años”, dijo. “China nos respeta ahora”, añadió. “No nos respetaban. No podrían creer que se estaban llevando lo que se estaban llevando”.



La firma llevó alivio a los mercados bursátiles después de una prolongada fricción comercial.



El acuerdo también es una bendición para Trump, que enfrenta un juicio político en el Senado esta semana, seguido de una dura pelea de reelección.



El acuerdo incluye promesas de China para reforzar las compras de productos agrícolas estadounidenses y otras exportaciones durante dos años; proporciona algunas protecciones para la tecnología estadounidense; y nuevos mecanismos que permiten a Washington imponer rápidamente sanciones a las que Pekín no puede responder.



Los periódicos estatales chinos elogiaron la firma del acuerdo “muy reñido”, pero advirtieron que “no se necesitaría mucho” para que caiga el acuerdo y volver a las tensiones.



Los asuntos más difíciles aún deben abordarse en las negociaciones de la “fase dos”, incluidos los subsidios masivos de China para la industria estatal.



Además, un alto funcionario de la administración informó el jueves 16 de enero que China no ha asumido ningún compromiso específico para reducir los aranceles que ha impuesto a productos estadounidenses en represalia.