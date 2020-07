Donald Trump dice que no está interesado en hablar con China sobre acuerdo comercial de Fase 2

LEA TAMBIÉN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes 14 de julio del 2020 que no está interesado en conversar con China respecto a un acuerdo comercial de Fase 2.

“En este momento no estoy interesado en hablar con China”, dijo Trump en una entrevista con CBS News cuando se le consultó si un acuerdo de Fase 2 estaba muerto.



“Logramos un gran acuerdo comercial”, sostuvo el mandatario en referencia al acuerdo de Fase 1 firmado en enero. “Pero en cuanto se logró el acuerdo, la tinta no se había secado, y ellos nos golpearon con la plaga”, agregó en referencia al coronavirus que emergió por primera vez en a ciudad china de Wuhan.



“Por eso, en este momento no tengo interés en hablar con China respecto a otro acuerdo comercial”, destacó Trump.