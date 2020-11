Trudeau implora limitar los contactos ante la escalada de casos de covid-19 en Canadá

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, imploró este viernes 20 de noviembre del 2020 a la población del país a que reduzca de forma drástica los contactos con otras personas después de que las autoridades médicas advirtieran que para finales de año Canadá puede registrar 60 000 casos de covid-19 al día si no se toman medidas.

Trudeau eligió dirigirse al país desde la escalinata de entrada a su vivienda oficial en Ottawa, algo que no había hecho desde la primavera, durante la primera oleada de la pandemia, para subrayar que los canadienses deben limitar su interacciones con otras personas y quedarse en casa el máximo tiempo posible.



"No quería estar aquí esta mañana. Ustedes no querían que yo estuviese aquí. Pero estamos aquí de nuevo", dijo un sombrío Trudeau en el inicio de su declaración, para añadir que "los casos en todo el país están subiendo de forma masiva".



El primer ministro añadió que Canadá se juega su futuro porque "estamos realmente en riesgo de que la carga se dispare y los hospitales no puedan responder y más seres queridos mueran. Así que necesitamos hacer todo lo que podamos ahora para ralentizar la propagación del covid-19".



A pesar de la gravedad de la situación, Trudeau se negó a imponer un confinamiento nacional como el vivido por el país en el punto más grave de la primera oleada de la pandemia, y dijo que es la labor de los Gobiernos provinciales decidir las medidas a tomar.



Pero sí dejó claro que el confinamiento es la medida preferida por Ottawa al declarar que "entrar en un confinamiento y apoyar a las empresas mientras estamos confinados es una mejor forma de asegurar su éxito en los próximos meses y años que intentar resistir un virus que está circulando sin control".



Las advertencias de Trudeau llegaron minutos después de que la directora médica del país, la doctora Theresa Tam, diese a conocer las nuevas proyecciones de casos.



Tam explicó que Canadá puede llegar a tener 60 000 infecciones de covid-19 al día en diciembre, superando con creces lo sucedido a principios de año.



"La curva nacional de la epidemia muestra que los casos han sobrepasado los niveles pico de la primera oleada. Ahora, la media de casos diarios es de 4 800. Lo que es más, el crecimiento de la epidemia está produciéndose de forma rápida, y esta semana se han registrado un 15% de nuevos casos diarios en comparación con la pasada", explicó Tam.

Además, el país está registrando un incremento de los casos entre los adultos en mayor riesgo y personas de avanzada edad en parte a consecuencia de que, de nuevo, se están registrando brotes infecciosos en residencias de ancianos y centros comunitarios.



Trudeau también anunció que la frontera terrestre con Estados Unidos permanecerá cerrada a los viajes considerados no esenciales, hasta al menos el 31 de diciembre.



Canadá mantiene la frontera cerrada desde la primavera para intentar controlar la propagación de la enfermedad ante la situación que se vive en Estados Unidos, donde la enfermedad está desbocada y el país registra más de un millón de casos al día.



Canadá suma a fecha de hoy 319 047 casos de covid-19 y 11 313 muertes.