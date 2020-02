Cinco trucos para ahorrar en el consumo de gasolinas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El incremento en el precio de los combustibles para el sector automotriz que se aplica desde diciembre del 2018 incidió, en parte, para que la demanda de estos productos baje en el 2019, por primera vez en una década.

Entre otros factores, esto se explica, porque algunos conductores han optado por usar de manera más eficiente el vehículo o su vez ponen en práctica ciertas acciones para ahorrar en gasolina.



Orlando Ortiz, ingeniero en Ingeniería Mecánica, explicó que para optimizar el uso de combustible se puede aplicar al menos cinco trucos. A continuación, explicamos cómo funciona cada uno.



1. Limitar el uso del aire acondicionado. Al encender este mecanismo el vehículo pierde potencia. Esto obliga a que el conductor presione más el acelerador para ir al ritmo que tenía previamente. Al acelerar más se inyecta más gasolina al motor.



2. Conducir a una velocidad constante. Manejar a una velocidad constante, a 2 000 o 2 500 revoluciones por minutos, permite que no se emplee tanto combustible. Cuando se supera este rango y se va a más velocidad se envía mayor cantidad de combustible al motor.



3. Evitar, en lo posible, circular por vías con alta congestión vehicular. El acelerar y frenar de manera frecuente hace también que se consuma más gasolina. Por esto, cuando sea posible use rutas alternas.



4. Revisar de manera periódica la presión de las llantas. Tener los cuatro neumáticos con la presión adecuada hace que el automotor circule sin realizar mayores esfuerzos. Mientras tanto, si una llanta esta baja hace que el carro se frene, por lo que se acelere más.



5. Mantener el filtro de aire limpio. Cuando este insumo se encuentra con muchas impurezas la entrada de aire al motor no es la óptima. Esto causa que se realice un esfuerzo mayor, que se traduce en un consumo más alto de gasolina para producir la combustión. Por esto, Ortiz sugirió cambiar este filtro cada 10 000 kilómetros.