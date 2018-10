Santiago Cuesta dice que Rafael Correa 'tiene 23 000 cuentas' en redes para atacar al Gobierno

LEA TAMBIÉN

El consejero de Lenín Moreno, Santiago Cuesta, consideró que en las redes sociales se busca afectar a funcionarios del Régimen y señaló a Rafael Correa por un supuesto "ataque masivo con 'trolls' para despedazar al Gobierno". Las declaraciones las hizo el miércoles 24 de octubre del 2018, durante una entrevista en Radio Democracia.

Jurado, quien se autodefine como un asesor personal del Presidente, atribuyó a los 'trolls' -consideradas así a las personas que publican mensajes en redes sociales e Interne bajo anonimato- de ser quienes han afectado a funcionarios en las plataformas virtuales.



Según el Consejero, existen a favor de Correa "23 000 cuentas, con las cuales ataca todos los días y crea opinión, crea espejismos".



"Contratamos una empresa que nos acaba de decir la cantidad de 'trolls' que tiene él (...). No sabemos los nombres, pero la cabeza de los 'trolls' sí. Hay un señor que se llama Roberto, otro señor Navas, los acabo de chequear en la parte tributaria y ni siquiera pagan impuestos”, aseguró Cuesta.



El Asesor presidencial manifestó que con esas cuentas “Correa ha intentado destruir al Gobierno como sea. Ha dejado activada una bomba de tiempo perfectamente establecida para que reviente durante el Gobierno del presidente Moreno”.



Cuesta se refirió así a los casos que han afectado a distintos ministros y secretarios de Gobierno. "Empezó con Juan Sebastián Roldán, luego me metió a mí con unos videos de que yo me ganaba USD 20 millones con el metanol. Escúchenme ecuatorianos, nunca se ha importado un gramo de metanol”, afirmó en la entrevista.



"Después vino el Secretario General" (Eduardo Jurado) y habló del caso de los cobros indebidos en cuentas bancarias, surgidos por los comentarios de un periodista. "Salió a hacer todo un show mediático (...) cuando en el exgobierno de Correa permitieron que la banca haga ese tipo de negociación", aseguró.

"Con Eduardo Jurado trataron de desestabilizarnos, no lo lograron. Lo intentaron con Andrés Michelena, no lo van a lograr y posteriormente a Paúl Granda que es lo peor que podría ocurrir y vamos a tomar cartas en el asunto", contó.



Según Cuesta, el secretario general de la Política y ministro de Justicia encargado, Paúl Granda, fue "traicionado por los mismos correístas que siguen enquistados en el Gobierno". El Consejero apuntó a que esas personas habrían propiciado la fuga del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado, quien se quitó el grillete electrónico el pasado sábado 20 de octubre.



"Criminal lo que le hicieron al Estado, no es posible que un grillete no haya sido alterado. Las llaves se la dieron del Ministerio de Justicia, que estaba conectada con personas vinculadas a Correa", sostiene Cuesta.



“Hay una conspiración en el país (...) al estilo correísta y lo siguen manteniendo", mencionó el consejero de Lenín Moreno.