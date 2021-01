Tributos y tasas de interés marcaron los temas económicos en el Debate obligatorio del CNE

En el primer día del Debate obligatorio del Consejo Nacional Electoral (CNE) que se realizó con la participación de los 16 candidatos que buscan ocupar Carondelet se abordó el tema de economía y empleo.

Un tema recurrente en los candidatos fue el tributario. Guillermo Lasso (Creo) considera que no hay que subir impuestos, sino reducir algunos como aquel que se aplica a la salida de divisas (ISD). Este tributo generó en el 2020 USD 960 millones para el Fisco.



Yaku Pérez (Pachakutik), en cambio, exonerará del pago de impuesto a la renta durante cinco años a inversores que pongan sus capitales en el país. Paúl Carrasco (Movimiento Nacional Podemos) bajará impuestos para promover el agro.



Xavier Hervas (Izquierda Democrática) también dijo que no subirá impuestos y señaló que tampoco retirará “ningún subsidio”. Giovanny Andrade (Movimiento Unión Ecuatoriana) también mantendrá los subsidios. Carlos Sagñay (Fuerza Ecuador) dijo que no bajará impuestos.



Guillermo Celi (SUMA), por el contrario, señaló que bajará cuatro puntos del impuesto al valor agregado (IVA), aunque no dijo cómo compensará el hueco fiscal que generará. En el 2020 cada punto del IVA generó USD 460 millones en ingresos para el Presupuesto.



Lucio Gutiérrez (Sociedad Patriótica) habló de reducir dos puntos a este tributo y para financiarlo anunció que bajará los mega sueldos de la burocracia dorada a USD 3 000.



El Fondo Monetario Internacional (FMI) propuso al país emprender una reforma tributaria para, entre otras recomendaciones, eliminar progresivamente el ISD y subir el IVA en tres puntos.



César Montúfar (Concertación) y Juan Fernando Velasco (Construye) y Carrasco renegociará las condiciones de ese acuerdo. Montúfar, por ejemplo, dijo que no incluirá en su reforma un alza del IVA, pero tampoco lo bajará. Su propuesta es gravar con un impuesto del 1% al patrimonio de los más ricos. La medida se aplicará a personas con más de USD 1 millón de patrimonio. Y, sin dar mayores detalles, indicó que creará una plataforma para controlar la evasión tributaria.



Sobre esto último también fue consultado Andrés Arauz (Alianza UNES), quien señaló que controlará la evasión con instrumentos como el control a los precios de transferencia, aunque esta herramienta tributaria existe desde el gobierno de su coideario, el expresidente Rafael Correa, quien ya normó el tema.



Tasas de interés también se discutieron



Las propuestas de los candidatos también giraron en torno a una revisión de las tasas de interés y de mejorar el acceso a crédito.



De un lado, estuvieron los candidatos que plantearon inducir una baja de las tasas sin intervención directa del Estado, generando confianza para reducir el riesgo país o competencia de bancos extranjeros. En esta línea estuvieron Lasso, Gutiérrez, Hervas, Pedro Freire (Movimiento Amigo) y Giovanny Andrade (Unión Ecuatoriana). Yaku dijo que el Gobierno entregará crédito a través de la banca pública a 500 000 unidades productivas de los sectores agropecuario, artesanal, comercio, turismo. Esos préstamos serán de USD 10 000 a cinco años y el primer año sin intereses.



Ximena Peña (Alianza País) trabajará para reducir las tasas de interés con la banca, a la que tildó de usurera e indolente en la pandemia.



Lasso promoverá el crédito a través de la banca pública. Destinará USD 1 000 millones de dólares para dar préstamos al pequeño agricultor y al pequeño ganadero al 1% de interés, a 30 años plazo.



Gustavo Larrea (Democracia Sí) dijo que es necesario crear un fondo de reactivación productiva que permita entregar crédito a bajo costo.



Celi propuso que será fundamental sacar a los ecuatorianos que, producto de la pandemia, cayeron en la central de riesgos, ya que “esa es la muerte financiera de un ciudadano".



Sagñay habló de reducir la tasa de interés al señalar que son altas considerando que el país es dolarizado, pero no ahondó en el “cómo” logrará este objetivo.



Carrasco, en cambio, dijo que impondrá una amnistía bancaria. Para ello, reestructurará las deudas a 10 años.



Generación de empleo y dolarización



La creación de empleo se planteó en el debate. Ximena Peña dijo que aplicará una iniciativa llamada “Copago de Nómina”, a través de la cual se compromete a cancelar un porcentaje de las plazas nuevas de trabajo que se abran para mujeres, jóvenes y personas mayores de 50 años. “Esto es fundamental para recuperar nuestra economía”, dijo.



Isidro Romero (Avanza) explicó que generará entre 2 y 3 millones de puestos de trabajo a través de la reactivación del agro. Otra estrategia de este candidato es promover la construcción y, para ello, señaló que construirá 400 000 viviendas sociales. La gente accederá a esos proyectos con financiamiento al 5% y con una cuota a 30 años de USD 105 por mes.



Yaku y Freire son partícipes de generar empleo y no de regalar dinero a la población, como oferta Arauz, quien habló de entregar USD 1 000 a un millón de madres, propuesta que demanda de USD 1 000 millones al Estado. Arauz defendió su propuesta al señalar que se financiará con la repatriación de recursos que tiene ahora el Estado Ecuatoriano guardados en un banco en Suiza, con lo cual, según él, también se fortalece la dolarización.



Yaku Pérez también dijo que traerá capitales de afuera, pero no con amenazas sino con incentivos.



Para Ximena Peña, una forma de fortalecer el sistema es mantener el ISD.



Modelo extractivista y cambio de la matriz productiva



Guillermo Lasso y Pedro Freire hablaron de incrementar la producción petrolera, con respeto al medio ambiente. Freire incluso dijo tener un plan para cumplir esta oferta en 10 meses, y para ello ha identificado el potencial pozo por pozo. Lo hará con apoyo privado. Gerson Almeida (Ecuatoriano Unido), en cambio, habló de cambiar el modelo extractivista por uno que apoye el agro, ya que el petróleo debe ser solo una fuente de recursos “residual”.



En contraste, para Giovanny Andrade es necesario pasar del petróleo a la minería y habló de formalizar a los mineros para desarrollar la minería artesanal de manera formal.



Gustavo Larrea dijo que su programa económico se basará en construir una autopista de desarrollo económico y justicia social y desarrollo económico, desde las fortalezas del país, que se hallan en la agricultura, en la pesca, en la acuacultura.



Carrasco fue el único que habló de autonomía en los territorios. Señaló que prescindirá de gobernadores, pues ya existen prefectos, alcaldes y presidentes de junta para promover el desarrollo en las zonas. Y dijo que introducirá la figura: “donde se produce se paga”.



Gutiérrez promoverá la industria del cáñamo.