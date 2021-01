El impuesto de 2% solo beneficia a microempresas de altos ingresos

El régimen impositivo para microempresas (RIM) no aplica en las personas naturales que ofrecen servicios profesionales, aunque estén en el catastro del Servicio de Rentas Internas (SRI). En cambio, sí rige para las firmas dedicadas a la prestación de servicios.

El primer grupo se acogerá al régimen general, en el cual sí pueden deducir los gastos de su actividad y donde las tarifas del impuesto a la renta son del 8% en servicios no relacionados con el título profesional del prestador, y del 10% cuando son honorarios o comisiones profesionales.



Cuando se trata de empresas de servicios que están catalogadas como micro, porque tienen ingresos inferiores a USD 300 000 al año y hasta nueve trabajadores, la declaración del impuesto a la renta será, conforme lo establece el RIM, del 2% de los ingresos brutos sin considerar los gastos.



Carlos Licto, abogado tributario, cuestiona que en la Ley de Simplificación Tributaria, que creó el régimen de microempresas, se indica que los servicios profesionales no estarán sujetos a ese sistema, pero el SRI -en una resolución- dispuso que sí aplique cuando se trate de personas jurídicas.



Licto señala que, dependiendo del volumen de ingresos y gastos que tengan los contribuyentes durante el año, en algunos casos estar en el RIM puede favorecer el usuario. Pero tras un año de crisis económica, con millonarias pérdidas para el sector privado, pocos resultarían beneficiados.



Quienes tuvieron más ingresos y una baja inversión pagarían una menor tarifa de impuesto a la renta (el 2%) a comparación de si estuvieran en el régimen general.



Pedro Crespo brinda asesorías en marketing digital, comunicación y sistemas de automatización en Cuenca. Él explica que este año tendrá que pagar menos impuesto a la renta, debido a que ingresó al régimen de microempresas.



Antes de la creación del régimen, Crespo pagaba el 15% de impuesto a la renta sobre sus ganancias como prestador de servicios profesionales. Ahora pagará el 2%.



“No es un ahorro muy grande, porque no están tomando en cuenta que tuve gastos, pero al hacer el cálculo, el monto a pagar por el impuesto es menor. Hace dos años hice una inversión en oficinas y en ese momento mis gastos sí fueron muy altos, pero en el 2020 ya no tuve esa presión”, cuenta.



La situación es distinta para los negocios que prestan servicios y que registraron pérdidas o que cerraron sus presupuestos con cero ganancias.



Es el caso de Interpro, una empresa proveedora de software, que este año tuvo que hacer un sobregiro bancario para pagar el 2% de impuesto a la renta en el régimen de microempresa, porque el negocio no registró ganancias.



“Cerramos el año con lo justo para cubrir los gastos, hicimos un gran esfuerzo para no tener números rojos porque es un problema luego acceder a préstamos en los bancos”, contó Marcelo Delgado, representante de Interpro.



Delgado lamenta que la fecha para pagar el impuesto fue enero, porque diciembre fue un mes en que tuvieron que desembolsar, con esfuerzo, el dinero para pagar el décimo e iniciaron el año más ajustados.



Cindy Madero es comunicadora y presta servicios como locutora en una radio de Machala. La joven se enteró a inicios de este mes que está incluida en el RIM. Aunque ya hizo una declaración informativa en enero, Madero explicó que hará un cambio en su RUC con el fin de salir del RIM. “No sabía que implicaba estar dentro del régimen, tuve temor. Pero mi contadora me explicó que se podía solventar”.



Carlos Falconí, experto tributario, explica que quienes actualmente constan en el catastro podrán salir de este únicamente si el SRI lo autoriza y si no cumplen con las condiciones previstas. El próximo registro se actualizará en septiembre de 2021.