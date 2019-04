Tribunal ratificó prisión para un taxista acusado de violación

LEA TAMBIÉN

La psicóloga de la Fiscalía no se despegaba de Nicole. En voz baja, la profesional le preguntaba a la adolescente si se encontraba bien, si sentía ansiedad o tristeza. “Hay que tratar con cuidado este tema”, advertía la terapeuta a todos los que se acercaban a la menor.

La adolescente acudió a las 11:00 de este miércoles 10 de abril del 2019 a la Corte de Justicia de Pichincha, en el norte de Quito. Allí, los jueces debían analizar un recurso solicitado por Luis Fernando M., un taxista acusado de la violación a la menor.



La defensa del sospechoso buscaba que se levantara la orden de prisión en su contra. Sin embargo, a las 11:00, los abogados del conductor no llegaron y los jueces de la Corte decidieron declarar el recurso en abandono. De esta forma se confirmó la orden de prisión para el sospechoso. Así informó Fabricio Mena, abogado de Nicole y de Evelyn, otra posible víctima del taxista.



Esta última acudió también a la Corte, acompañada de su madre y de amigos. “Estoy aquí para apoyar a Nicole y para que ninguna otra mujer tenga que pasar lo que yo viví”, sostuvo la universitaria de 23 años.



La joven contó que fue agredida sexualmente por Luis Fernando M. el 7 de septiembre del 2018, cuando abordó su taxi, en el norte de la capital. Narró que el conductor la amenazó con una navaja y que la llevó a un motel en donde la mantuvo retenida por más de cuatro horas. Ahora, ella recibe tratamiento psicológico.



En el caso de Nicole, la Fiscalía señaló el mismo modo de operar: conoció a la adolescente en el taxi, la intimidó con un cuchillo y la llevó a un motel. De hecho, la Fiscalía revisó el libro de ingresos de ese establecimiento. Los investigadores encontraron que entre febrero y septiembre del 2018, el hombre visitó 44 veces el sitio.



“No son solo mi hija y Nicole, hay más chicas que fueron abusadas por ese hombre”, señaló la madre de Evelyn.



Según Mena, abogado de las jóvenes, el taxista guardaba en su celular los números de teléfono de sus víctimas. Las registraba con apodos sexistas.



En el teléfono del sospechoso se hallaron 112 contactos y a partir de ese detalle los agentes presumen que todas esas mujeres pudieron ser víctimas del conductor.



Sin embargo, en la Fiscalía hay solamente tres denuncias: las de Nicole, de Evelyn y una tercera mujer que acusó al conductor de haberla tocado en sus partes íntimas. Dijo que no logró violarla porque se lanzó del taxi. Este hecho habría ocurrido en el 2015.



“¿Dónde están esas 112 víctimas? Él puede tener esos contactos, pero no significa que las haya violado”, gritaba la hermana de Luis Fernando M. afuera de la Corte Provincial.



Una docena de personas llegaron a la Corte para expresar su apoyo al taxista. “Queremos que se haga justicia para un inocente”, gritaba la madre del sospechoso. Y agregaba: “Tiene tres hijas que ha dejado en la orfandad, solo queremos que se investigue a fondo”.



Los allegados no tienen duda de la inocencia del procesado. Tras la audiencia, cruzaron argumentos y hasta epítetos con las familias de las chicas.



El taxista, en cambio, se encuentra prófugo y tiene una difusión roja de la Interpol.



La Fiscalía maneja los procesos judiciales de Nicole y de Evelyn por separado. En el caso de la universitaria, el conductor ya fue llamado a juicio.



En contexto



El pasado 8 de marzo, el Consejo de la Judicatura abrió un proceso disciplinario contra un juez que revocó la orden de prisión del taxista y ordenó su libertad. Según la Judicatura, el juez habría simulado cómo fue la agresión sexual delante de la víctima.



La cronología de los hechos

17/04/2018

Nicole, de 15 años, abordó un taxi conducido por Luis Fernando M. Según la joven, en el trayecto el conductorsacóuncuchillo, la amenazó y la llevó a un motel donde la violó.



07/09/2018

Evelyn tomó un taxi, pero el conductor se desvió del camino y la llevó a un sitio desolado. Contó que allí el taxista la amenazó con una navaja y la llevó a un motel donde la violó.



11/03/2019

El taxista fue incluido en la lista de los Más Buscados del país y la Interpol (Policía Internacional) aceptó difundir una alerta roja para su localización y captura en 194 países.



11/03/2019

El hombre fue llamado a juicio por la violación de Evelyn. Desde ese día el proceso está suspendido hasta que el taxista sea capturado y comparezca ante la justicia.