Tribunal negó el pedido de libertad del sueco Ola Bini

Después de tres horas de deliberación, el Tribunal de Apelaciones de la Corte de Justicia de Pichincha negó la libertad del ciudadano sueco, Ola Bini. Los jueces Juana Pacheco y Fabián Fabara decidieron ratificar la prisión preventiva. La jueza Inés Romero, en cambio, aceptó el recurso de apelación a la detención temporal. Con estas resoluciones, el extranjero permanecerá recluido.

Él se encuentra preso en el Centro de Detención Provisional de Quito, luego de que la Fiscalía le formulara cargos por un supuesto delito de ataque a los sistemas informáticos, el pasado 13 de abril.



En la tarde, Bini acudió a la diligencia vestido con un traje negro y fue asistido por una traductora en idioma sueco. Sus padres, Dag Gustafsson y Görel Bini Gustafsson, también acudieron junto con Frida Zaric, consejera jefe adjunta de la Embajada de Suecia en Bogotá.



En la primera parte de la diligencia, el abogado José Charry argumentó que la Fiscalía no había justificado tres requisitos para dictar la prisión preventiva. Estos son: la existencia de un delito, la autoría de Bini y la necesidad de la prisión preventiva.



El extranjero, que hoy cumple 37 años, ha sido relacionado con Julian Assange, fundador de la organización WikiLeaks y su detención se dio luego de que la Policía recibiera una denuncia anónima al 1800 DELITO en la que se alertaba de la presencia en el país de un ‘hacker’ ruso.



Ese denunciante también aseguraba que el supuesto ‘hacker’ se encontraba en el aeropuerto Mariscal Sucre e intentaba salir del país.



“¿Cómo atacó? ¿Cuándo atacó? ¿Dónde atacó? El ser informático, ser amigo de Julian Assange, tener equipos electrónicos y decir que con eso se podría atacar y meterse al celular del Presidente son solamente suposiciones”, señaló Charry.



Para el abogado, su cliente ha sido procesado sin pruebas. “No lo están juzgando por un hecho, sino por su modo de vida”. Explicó que su cliente sí ha realizado viajes al extranjero y sí tiene equipos electrónicos en su casa. “Eso no constituye un delito y no se puede privar a una persona de su libertad y luego tratar de demostrar el delito”.



El abogado solicitó a los jueces que se sustituya la prisión de Bini por cualquier otra medida, por ejemplo, la prohibición de salida del país o la presentación periódica.



Por otro lado, el fiscal Édgar Chávez, a cargo del caso, hizo una exposición de una hora. En ese tiempo nombró todas las evidencias que la Fiscalía presentó en la audiencia de formulación de cargos. Mencionó el informe de la UAFE, emitido el 12 de abril pasado, en el que se analiza los movimientos financieros de Bini en el país.



Según Chávez, entre el 2011 y 2019, el sueco registra ingresos por USD 272 289.



Las transferencias bancarias realizadas a su favor suman USD 84 548. Mientras que, entre los pagos efectuados, hay uno que suma USD 240 224. Para la Fiscalía, esto es sospechoso.



También dijo que Bini no ha querido colaborar con la investigación y que no ha entregado su versión libre y voluntaria. Explicó que en un primer momento, el extranjero argumentó que no quería dar su declaración con un traductor en inglés. “En la audiencia, estaba la traductora en idioma sueco y se acogió a su derecho al silencio. Él no ha querido justificar sobre sus equipos”, sostuvo.



Al final de la audiencia, Charry criticó que la Fiscalía espere la colaboración de Bini para sostener el proceso penal. “La Fiscalía debe tener las evidencias suficientes”.



En la audiencia también estuvieron presentes activistas de software libre y defensores de derechos humanos.



Durante la cita judicial, el fiscal además explicó que todas las diligencias, como la detención y allanamiento a la casa de Bini, se realizaron apegadas a la Ley.



El funcionario pidió que se mantenga la orden de detención del sospechoso, ya que tiene “los medios” económicos para evadir la justicia. Además, indicó que el procesado reporta 150 viajes entre mayo de 2013 hasta abril de 2019. El fiscal dijo que tras el retiro del asilo a Julian Assange, el presidente Lenín Moreno denunció amenazas.



Los hechos



13/04/2019

Un juez de la Unidad de Flagrancias ordenó prisión preventiva en contra del ciudadano sueco Ola Bini, quien es señalado por sus nexos con Assange.



15/04/2019

Este día se conoce que un equipo de ocho abogados defiende a Ola Bini. Dos días antes fue recluido en el Centro de Detención Provisional de El Inca, en Quito.



15/04/2019

Los padres de Ola Bini llegaron a Ecuador para conocer la situación de su hijo. Él es procesado por el delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos.



23/04/2019

Suecia pidió aclarar la situación legal de Bini. La petición la hizo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Estocolmo al Embajador de Ecuador en Suecia.