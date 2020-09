Tribunal delibera en caso Sobornos y analiza 32 argumentos receptados

LEA TAMBIÉN

No compareció en todo el juicio, pero ayer, viernes 4 de septiembre del 2020, apareció en una pantalla. Conectado virtualmente desde Bélgica y casi al finalizar la audiencia de casación en el caso Sobornos, el expresidente Rafael Correa habló durante cuatro minutos.

Se dirigió a los conjueces Javier de la Cadena, Milton Ávila y José Layedra y dijo que durante su gobierno “jamás permitió un soborno” y que este proceso penal es una “persecución política” en su contra.



Tras esa intervención vino la del exsecretario jurídico de Correa, Alexis Mera, y la de un empresario. Así se cerró la diligencia que se instaló el jueves.



Los magistrados entraron a deliberar y 35 minutos después anunciaron que el fallo se conocerá a las 15:00 del lunes, de la próxima semana.



Hasta entonces, el Tribunal debe analizar 32 argumentos expuestos por los abogados de los sentenciados y por la Fiscalía General.



Debe establecer si en el fallo de primera instancia hubo violaciones a la ley. Después de ello dirán si reducen la pena, si la anulan o si la ratifican.



La fiscal Diana Salazar pidió a los jueces que ratifiquen la condena. Dijo que en el proceso se comprobó la participación de cada uno en el ilícito y que no hubo errores al aplicar la ley. “La sentencia entregada por el Tribunal de Apelación, el 22 de julio, contiene el sustento jurídico necesario. Cumple con los principios de constitucionalidad y legalidad”.



En cambio, 15 de los 16 abogados solicitaron que se revoque la pena de sus clientes y se los declare inocentes. Solo la defensa de Vinicio Alvarado pidió que se reduzca la condena de ocho años a máximo cinco.



Ayer, Cristian Romero, abogado de Glas, sostuvo que durante el proceso judicial la Fiscalía no demostró con pruebas que su cliente haya incurrido en una infracción penal. Un planteamiento similar presentó la defensa de los empresarios Mateo Choi, Pedro Verduga, Édgar Salas, William Philips y Víctor Fontana.



Los abogados de Viviana Bonilla y Cristian Viteri también aseguraron que sus defendidos no ofrecieron ni aceptaron sobornos de las empresas para las campañas electorales de Alianza País. Sostuvieron que con las pruebas que Fiscalía recabó no se llega a configurar el delito de cohecho. Para la fiscal Salazar no existen fundamentos jurídicos en los planteamientos realizados.

Mera, en cambio, dijo que enfrenta a la justicia. “Por eso sigo encerrado en mi casa, custodiado por siete policías”.



Durante la indagación, peritos de la Fiscalía demostraron que en este caso se estableció la existencia de una “estructura criminal”, que estaba integrada por funcionarios públicos y empresarios de alto nivel.



Según pesquisas, la red estaba manejada por líderes, tenía coordinadores y mensajeros; y usaba jerga delincuencial.



Ayer, la fiscal Salazar esperaba que se ratifique el fallo.



En caso de que el lunes ocurra aquello, la abogada de Mera, María del Mar Gallegos, adelantó que pedirá una ampliación y aclaración. Pero reconoció que esto no modificará el pronunciamiento.



Eso significa que una vez que el Tribunal dé a conocer su resolución, la condena del caso Sobornos quedará ejecutoriada y se emitirán las boletas de captura para los imputados.

El fallo final también será entregado a los jueces que sentenciaron en primera instancia y a los magistrados que ratificaron la condena durante la audiencia de apelación. Así lo establece la normativa penal.