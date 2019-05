Jueces españoles permiten a Puigdemont concurrir a las elecciones europeas

LEA TAMBIÉN

Dos juzgados de Madrid permitieron este lunes 6 de mayo del 2019 al expresidente del gobierno regional de Cataluña Carles Puigdemont y a dos antiguos miembros de su ejecutivo, Clara Ponsatí y Antoni Comín, ser candidatos a las elecciones europeas del próximo día 26 al estimar que no se lo impide que estén fugados de la justicia española.

El fallo judicial se produce después de que la Junta Electoral Central (JEC) decidiese la semana pasada excluirlos de una lista a las elecciones al Parlamento Europeo.



El Tribunal Supremo español ordenó el domingo 5 de mayo a esas dos cortes que sean ellas las que resuelvan los recursos de los tres huidos, investigados por su participación en el ilegal proceso de independencia de Cataluña de octubre de 2017.



Puigdemont, que encabezó el intento secesionista, vive en Bélgica desde que huyó de la Justicia española a finales de octubre de 2017, igual que Comín, mientras que Ponsatí se instaló en Escocia.



Estas sentencias judiciales anulan la decisión de la JEC, que había estimado los recursos de dos formaciones políticas, Partido Popular (conservador) y de Ciudadanos (liberal).



Los recursos argumentaban que estas tres personas, al no estar en España pero tampoco estar registrados en el censo oficial de residentes en el exterior, "no están en condiciones" de ser electores y por tanto tampoco de ser elegidos en unos comicios democráticos.



Sin embargo, los integrantes del Supremo consideraron que entre las posibilidades que establece la ley electoral para determinar la inegibilidad "no figura la de hallarse en rebeldía, como se encuentran los recurrentes".



También señalan que, aunque los tres se encuentran fuera de España, están dados de alta en un municipio español y los órganos competentes no les han dado de baja en el padrón de habitantes.