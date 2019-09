Supremo Tribunal Federal de Brasil ordena allanar casa de exfiscal que pensó matar magistrado

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ordenó este viernes 27 de septiembre de 2019 el allanamiento de la residencia y oficina del exfiscal general Rodrigo Janot, quien afirmó en una entrevista que durante el ejercicio de su cargo pensó en "asesinar" al magistrado de la máxima corte Gilmar Mendes.

El magistrado Alexandre de Morais, también del Supremo, dictó este viernes una medida cautelar en la que pidió la búsqueda por parte de la Policía de armas, computadores, tabletas y teléfonos móviles en la casa y la oficina de abogados de Janot, quien fue titular del Ministerio Público (fiscalía) entre 2013 y 2017.



De Morais, además, canceló el salvoconducto para porte de armas al que Janot tenía derecho, le restringió la entrada a la sede del STF y a los tribunales en anexos y le impidió aproximarse a menos de 200 metros de distancia de cualquiera de los once miembros de la máxima corte del país.



Janot, en una entrevista publicada este viernes por el diario O Estado de Sao Paulo, manifestó que entró armado al STF para matar a Mendes, quien sembró sospechas sobre su hija, y luego pensó en suicidarse.



"No iba a ser una amenaza, iba a ser un asesinato. Iba a matarle y después me iba suicidar", señaló Janot al comentar al rotativo su momento más tenso como fiscal general de Brasil, pero la "mano de Dios", según citó, le impidió que cometiera el crimen cuando se encontraba solo en una sala con el magistrado.



Mendes lamentó en una nota enviada a los medios de comunicación lo que calificó de "impulsos homicidas" de Janot y le recomendó "buscar ayuda psiquiátrica".



El ex procurador general Janot dijo que pensó en cometer el crimen después de que el citado juez difundiera, según él, "una historia mentirosa" sobre su hija al intentar apartarle de la instrucción de un proceso judicial.



Antes de dejar el cargo, Janot solicitó en mayo de 2017 que Mendes no analizase un recurso de "hábeas corpus" interpuesto por el exmagnate brasileño Eike Batista, condenado por corrupción, con el argumento de que la mujer del magistrado trabajaba en el mismo bufete que defendía a Batista.



Como respuesta, Mendes afirmó que la hija de Janot defendía a la constructora OAS, implicada en la vasta trama corrupta destapada en la petrolera estatal Petrobras, en un proceso en el Consejo de Administración de Defensa Económica (CADE), órgano de combate a los monopolios en Brasil.



Según Janot, el magistrado "inventó" esa "historia" y aseveró que su hija nunca fue abogada del área penal.



Comprometido con combatir múltiples casos de corrupción en la Lava Jato, Janot presentó duras acusaciones contra los exmandatarios Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), preso por corrupción desde abril de 2018; Dilma Rousseff (2011-2016), destituida en la mitad de su segundo mandato, y Michel Temer (2016-2018).



Escuche las declaraciones de Rodrigo Janot en Portugués.