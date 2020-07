El Tribunal de Apelación del caso Sobornos da a conocer este 20 de julio su fallo

LEA TAMBIÉN

A las 10:30, una hora y media más tarde de lo previsto, se instaló la audiencia de apelación del caso Sobornos. En el mezzanine de la Corte Nacional, los jueces David Jacho (principal), Dilza Muñoz y Wilman Terán, darán a conocer en los próximos minutos su resolución: modificar la sentencia o confirmar las condenas.

En este caso hay 18 personas que fueron halladas culpables de cohecho. Entre estas el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y antiguos funcionarios de su gobierno como María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado, Walter Solís, Christian Viteri y Viviana Bonilla. Ellos, y un grupo de empresarios, fueron condenados a ocho años de prisión.



La demora en la instalación de la diligencia se debió a problemas con la conexión y con las licencias que permitían el ingreso a una sala virtual en donde se trasmitiría el fallo. Más de 200 personas aparecían dentro de la sala virtual, cuando lo normal era que estuvieran presentes no más de una veintena de abogados. Ante esto, los defensores también solicitaron que se postergue la audiencia, pero el juez principal aseguró que esas peticiones "tienen un afán dilatorio".



Otro problema que se suscitó fue que a la lectura no asistió la defensa de Solís, indicó la Corte Nacional. Por esa razón se pidió el acompañamiento de la Defensoría Pública. Luego de superar todos estos incidentes se inició la presentación de la resolución.



Durante las audiencias de apelación, la mayoría de los defensores solicitó que el Tribunal anule la sentencia. Argumentaron que el fallo no fue notificado de forma completa ni a tiempo y que el Tribunal de Juzgamiento no valoró adecuadamente las evidencias y las pruebas de descargo.



A excepción de Pamela Martínez, exasesora de Correa, los demás acusados pidieron que se ratifique su estado de inocencia.



Martínez, quien tiene un acuerdo de cooperación con la Fiscalía, pidió que se aplique la reducción de su condena. En la primera instancia, la exfuncionaria fue sentenciada a 38 meses y 12 días de cárcel. Esta vez, ella solicitó que se le concede el beneficio por su colaboración y que se le sentencie a 9 meses de prisión, es decir el 10% de la pena máxima.



Por otro lado, la Fiscalía y la Procuraduría solicitaron que se confirmen las condenas ya que en el juicio se confirmó la existencia de una estructura delictiva que habría sido dirigida por Correa. Esta organización tendría como objetivo recibir aportes económicos de contratistas del Estado, dijo la fiscal Diana Salazar, en las audiencias.